هنا الزاهد: "السنة دي انا خلصت كل دروس الحياة"

غردت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، كاتبة: ‏السنة دي انا خلصت كل دروس الحياة , اتمني السنه الجايه تكون كلها حصص ألعاب".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: ‏‎"بس الدروس دي اكيد استفدتي بيها يعني وان شاء الله الايام الجاية تكون حلوة عليكي، وعلينا".



وعلق أخر عليها قائلاً:‏‎ "يارب سنة سعيدة عليكي حبيبتى مليئة بكل الخير والسعادة".





وعلى صعيد آخر قدمت "هنا" العديد من المسلسلات منها فرق توقيت، مولانا العاشق، البيوت أسرار، في الالاند، الواد سيد الشحات.



وشاركت "هنا" في العديد من الأفلام منها المشخصاتي، عقدة الخواجة، خطة جيمي، بني أدم، قصة حب.