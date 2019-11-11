نائب محافظ الإسماعيلية يناقش تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، مؤتمرا موسعا بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار عبد الفتاح عبد الله عضو البرلمان ومديرى مديريات القوى العاملة والزراعة والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة، وأيمن صالح مدير عام المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، ومحمد عطية رئيس اتحاد عمال المحافظة، وعدد من ممثلى كبريات الشركات الاستثمارية بالمحافظة.



وذلك لاستعراض ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمجلس الفرعى للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل وما يتعلق بتنفيذ السياسات والخطط التى يضعها المجلس الأعلى فى مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار المجتمعى بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها.



وبحث السبل الكفيلة لإنهاء المنازعات والاحتجاجات العمالية ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التى تسهم فى توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة، كما يتولى المجلس الفرعى بالمحافظة دراسة ومراجعة أوضاع العاملين بالشركات والمصانع والمشروعات الاستثمارية وتوفيق الأوضاع فيما بين العمال وأصحاب الشركات وحل أية مشكلات.

