Advertisements
Advertisements
Advertisements

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:56 م
Advertisements
تردد قناة ’’تايم سبورت’’
تردد قناة ’’تايم سبورت’’
محمد الصو
Advertisements
يستعد عشاق الكرة المصرية والإفريقية، لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الوطني الأوليمبي والمنتخب الغاني الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي السلام والقاهرة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام مباراة مصر ضد غانا، في الثامنة مساء اليوم على ملعب القاهرة، حيث يسعى الفراعنة الصغار بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لحجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دون النظر للجولة الأخيرة، حيث افتتح مشواره بالفوز على مالي بهدف دون رد، وإعتلى صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط.

"القنوات الناقلة لمباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما".

تردد قناة تايم سبورت الجديد
وأعلنت مجموعة قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS عن مفاجأة سارة لعشاق الكرة المصرية، بإذاعة مباريات البطولة عبر قنواتها الأرضية.

وكانت تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS، نقلت فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للكبار والتي أقيمت بالقاهرة يونيو الماضي، والتي توج بها المنتخب الجزائري على حساب المنتخب السنغالي، للمرة الثانية في تاريخه.

"كيفية استقبال قنوات تايم سبورتس الأرضية".

ويمكن للمشاهد متابعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما عن طريق تثبيت قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS بدون تشويش بالطرق الآتية:

أولا..إذا كانت شاشة التلفاز تدعم تقنية البث الأرضي الرقمي:

1- قم بثبيت إريال التلفاز ووجهه ناحية محطة الإرسال.

2- يتم توصيل الكابل بالإريال في المكان المخصص في التلفاز.

3- ابحث عن الإرسال الرقمي الأرضي.

4- عند العثور عليها، قم بحفظها فوراً.

ثانيا..إذا كانت شاشة التلفاز غير مدعومة بتقنية البث الأرضي الرقمي:

سوف تحتاج إلى جهاز استقبال بث القناة الأرضية ومشاهدتها.

يمكنك تتبع الخطوات السابقة، ولكن قم بتوصيل الكابل في جهاز الاستقبال.

قم بتوصيل كابل جهاز الاستقبال بالتلفاز، ثم ابحث عن القناة وبعد ذلك حفظها.

"تردد قنوات تايم سبورتس TIME SPORTS"

القمر: نايل سات

التردد: 11449 - أفقي (H)

معدل الترميز: 27500- 5/6

الجودة: SD

"ترتيب مجموعة مصر"

ويحتل منتخب مصر الأوليمي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، المركز الأول بمجموعته الأولى برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على مالي، فيما يحتل منتخبي غانا والكاميرون المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد تعادلها سويا بهدف لكل منهما، فيما يتواجد المنتخب المالي بالمركز الأخير بدون أي نقاط بعد الهزيمة أمام مصر بالجولة الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر وغانا مصر ضد غانا مباراة مصر قناة تايم سبورت اليوم قناة تايم سبورت تردد قناة تايم سبورت الجديد تردد قناة تايم سبورت الأرضي الآن تردد قناة تايم سبورت الأرضي تردد قناة تايم سبورت

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 23 ساعة

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعتين

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفه عن قناة Time Sport تايم سبورت الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

بالخطوات.. هكذا يمكنك مشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2019 على قناة تايم سبورت

رابط time sport مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة HD كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان مجانا؟

بث مباشر (CUP ZAMALEK WON) كورة ستار kora live الزمالك رابط time sport مشاهدة

شرح كيفية مشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019مجانا عبر تايم سبورت

بث حي Time Sport .. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا لايف - Youtube

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

04:37 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status