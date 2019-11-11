تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

يستعد عشاق الكرة المصرية والإفريقية، لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الوطني الأوليمبي والمنتخب الغاني الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي السلام والقاهرة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.





وتقام مباراة مصر ضد غانا، في الثامنة مساء اليوم على ملعب القاهرة، حيث يسعى الفراعنة الصغار بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لحجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دون النظر للجولة الأخيرة، حيث افتتح مشواره بالفوز على مالي بهدف دون رد، وإعتلى صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط.





"القنوات الناقلة لمباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما".





تردد قناة تايم سبورت الجديد

وأعلنت مجموعة قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS عن مفاجأة سارة لعشاق الكرة المصرية، بإذاعة مباريات البطولة عبر قنواتها الأرضية.





وكانت تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS، نقلت فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للكبار والتي أقيمت بالقاهرة يونيو الماضي، والتي توج بها المنتخب الجزائري على حساب المنتخب السنغالي، للمرة الثانية في تاريخه.





"كيفية استقبال قنوات تايم سبورتس الأرضية".





ويمكن للمشاهد متابعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما عن طريق تثبيت قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS بدون تشويش بالطرق الآتية:





أولا..إذا كانت شاشة التلفاز تدعم تقنية البث الأرضي الرقمي:





1- قم بثبيت إريال التلفاز ووجهه ناحية محطة الإرسال.





2- يتم توصيل الكابل بالإريال في المكان المخصص في التلفاز.





3- ابحث عن الإرسال الرقمي الأرضي.





4- عند العثور عليها، قم بحفظها فوراً.





ثانيا..إذا كانت شاشة التلفاز غير مدعومة بتقنية البث الأرضي الرقمي:





سوف تحتاج إلى جهاز استقبال بث القناة الأرضية ومشاهدتها.





يمكنك تتبع الخطوات السابقة، ولكن قم بتوصيل الكابل في جهاز الاستقبال.





قم بتوصيل كابل جهاز الاستقبال بالتلفاز، ثم ابحث عن القناة وبعد ذلك حفظها.





"تردد قنوات تايم سبورتس TIME SPORTS"





القمر: نايل سات





التردد: 11449 - أفقي (H)





معدل الترميز: 27500- 5/6





الجودة: SD





"ترتيب مجموعة مصر"





ويحتل منتخب مصر الأوليمي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، المركز الأول بمجموعته الأولى برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على مالي، فيما يحتل منتخبي غانا والكاميرون المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد تعادلها سويا بهدف لكل منهما، فيما يتواجد المنتخب المالي بالمركز الأخير بدون أي نقاط بعد الهزيمة أمام مصر بالجولة الأولى.