مؤشرسوق البحرين المالي يهبط 0.16% بختام تعاملات اليوم





سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ،وهبط مؤشر السوق بنسبة 0.16% خاسراً 2.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1515.91 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والتأمين والصناعة والاستثمار والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 326.4 ألف دينار.





وعلي مستوي القطاعات ب سوق البحرين المالي فقد قاد قطاع البنوك التجارية التراجعات بنسبة انخفاض 7.02% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.29% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.76%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.36% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.