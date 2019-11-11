اعرف تفاصيل وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق ومعاناته مع مرض السرطان

توفى علاء علي، نجم الزمالك وبتروجيت السابق، منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 31 عامًا، مما أصاب هذ الخبر الجماهير المصرية ومحبيه بالصدمة نظرًا لصغر سنه .





أسباب وفاة علاء علي

قال هاني حتحوت، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر"، قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. تأكدت من أحمد دويدار أن علاء علي جناح الزمالك السابق ولاعب بتروجيت قد توفي بعد معاناة مع المرض الخبيث، يارب ارحمه واغفر له وصبّر أهله.. أنا مصدوم".





وكشفت مصادر أن علاء علي كان يعاني خلال الأيام الماضية من ورم خبيث على المخ، والذى تسبب فى وفاته اليوم الإثنين.





آخر ظهور تلفزيوني لـ"علاء علي" قبل وفاته

وكان علاء علي رحمه الله ظهر مع الإعلامى إبراهيم فايق، فى برنامج "الحريف"، على فضائية dmc، وتحدث عن حزنه بعد رحيله عن المصري البورسعيدي.





وكان علاء علي خضع منذ فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفاه الله اليوم.





* مسيرة علاء علي الكروية في الملاعب



مسيرة علاء علي في نادي الزمالك - بدأ علاء علي مسيرته الكروية فى نادي الزمالك موسم 2008 – 2009، اكتشفه مدربه حسام حسن ودفع به مع مجموعة من اللاعبين الشباب مثل (حازم إمام - أحمد الميرغني - حسام عرفات - العديد من الأسماء)، حيث قدموا مستوى رائعًا وأنهوا الموسم فى المركز الثالث بعدما كان الأبيض يعاني في بدايات الموسم.

- و انتهت مسيرة علاء علي مع الزمالك في صيف عام 2012 ، لينتقل بعدها لنادي تليفونات بني سويف، والذي لعب في صفوفهم موسم واحد فقط.





مسيرة علاء علي بعد رحيله عن الزمالك - انتقل علاء علي لصفوف نادي سموحة، والذي أمضى في صفوفه موسمين، حتى نهاية موسم 2014-2015.

- وانتقل علاء علي إلى نادي طلائع الجيش، والذي استمر معه لمدة موسم وحيد.

- و ترك علاء علي نادي طلائع الجيش، وذهب لنادي وادي دجلة، وأمضى معهم موسم وحيد 2016-2017.

- انتقل بعدها علاء علي لنادي المصري، ولم يكن موفقًا في تلك الرحلة، حيث أمضى في صفوفهم 6 أشهر فقط ، قبل أن يرحل في يناير من عام 2018.





آخر محطات علاء علي - كانت آخر محطات علاء علي في نادي بتروجيت، قبل أن يقرر النادي أن يستغنى عن خدماته، وذلك بعد تعافيه من عملية الرباط الصليبي.





* معلومات عن علاء علي