Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعرف تفاصيل وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق ومعاناته مع مرض السرطان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
علاء علي
علاء علي
Advertisements
توفى علاء علي، نجم الزمالك وبتروجيت السابق، منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 31 عامًا، مما أصاب هذ الخبر الجماهير المصرية ومحبيه بالصدمة نظرًا لصغر سنه.

أسباب وفاة علاء علي
قال هاني حتحوت، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر"، قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. تأكدت من أحمد دويدار أن علاء علي جناح الزمالك السابق ولاعب بتروجيت قد توفي بعد معاناة مع المرض الخبيث، يارب ارحمه واغفر له وصبّر أهله.. أنا مصدوم".

وكشفت مصادر أن علاء علي كان يعاني خلال الأيام الماضية من ورم خبيث على المخ، والذى تسبب فى وفاته اليوم الإثنين.

آخر ظهور تلفزيوني لـ"علاء علي" قبل وفاته
وكان علاء علي رحمه الله ظهر مع الإعلامى إبراهيم فايق، فى برنامج "الحريف"، على فضائية dmc، وتحدث عن حزنه بعد رحيله عن المصري البورسعيدي.

وكان علاء علي خضع منذ فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفاه الله اليوم.

* مسيرة علاء علي الكروية في الملاعب

مسيرة علاء علي في نادي الزمالك
- بدأ علاء علي مسيرته الكروية فى نادي الزمالك موسم 2008 – 2009، اكتشفه مدربه حسام حسن ودفع به مع مجموعة من اللاعبين الشباب مثل (حازم إمام - أحمد الميرغني - حسام عرفات - العديد من الأسماء)، حيث قدموا مستوى رائعًا وأنهوا الموسم فى المركز الثالث بعدما كان الأبيض يعاني في بدايات الموسم.

- وانتهت مسيرة علاء علي مع الزمالك في صيف عام 2012 ، لينتقل بعدها لنادي تليفونات بني سويف، والذي لعب في صفوفهم موسم واحد فقط.

مسيرة علاء علي بعد رحيله عن الزمالك
- انتقل علاء علي لصفوف نادي سموحة، والذي أمضى في صفوفه موسمين، حتى نهاية موسم 2014-2015.

- وانتقل علاء علي إلى نادي طلائع الجيش، والذي استمر معه لمدة موسم وحيد.

- وترك علاء علي نادي طلائع الجيش، وذهب لنادي وادي دجلة، وأمضى معهم موسم وحيد 2016-2017.

- انتقل بعدها علاء علي لنادي المصري، ولم يكن موفقًا في تلك الرحلة، حيث أمضى في صفوفهم 6 أشهر فقط ، قبل أن يرحل في يناير من عام 2018.

آخر محطات علاء علي 
- كانت آخر محطات علاء علي في نادي بتروجيت، قبل أن يقرر النادي أن يستغنى عن خدماته، وذلك بعد تعافيه من عملية الرباط الصليبي.

* معلومات عن علاء علي
- اسمه بالكامل علاء الدين علي عبدالرحيم. 

- ولد علاء علي يوم 28 يناير عام 1988. 

- توفي علاء علي يوم 11 نوفمبر 2019، وهو بعمر 31 سنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة علاء علي اليوم وفاة علاء علي علاء على

أخبار تهمك

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعتين

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 23 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 23 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 23 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل.. باسم مرسي ينضم للانتاج الحربي لمدة موسمين (صورة)

بداية مُضيئة ونهاية باهتة.. 8 محطات في مشوار "المدافع الهداف" محمود فتح الله مع كرة القدم

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

علاء علي.. محطات مضيئة في حياة نجم أخذه الموت

وفاة علاء علي .. رحالة التألق في الدوري المصري

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

04:37 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status