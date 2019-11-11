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بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:48 م
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بوابة الفجر
هدير محمود
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شهد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد،سيد محمود، القرعة العلنية لتوزيع 500 فدان على المنتفعين من أبناء قرية الخرطوم بمركز الخارجة والقري المجاورة، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وأعضاء اللجنة المشكله التي استعانت بعدد 4 من كبار وعواقل القرية للتأكيد علي الشفافية في الإجراءات أمام الحضور من أبناء القرية المتقدمين.

وأكد،السكرتير المساعد، بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتنفيذ مشروع الظهير الزراعي بكافة القري وذلك للتوسع في الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء القري، مشيرا بأن عدد المنتفعين الذين وقع عليهم الاختيار هو 168 من إجمالي عدد (201) متقدم، بواقع 3 فدان لكل مستفيد، مشيرا بأنه تم استبعاد عدد 35 متقدم لعدم إنطباق الشروط عليه، مضيفا بأنه تخصيص عدد 2 قطعة أرض لأبناء القرية من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتناسب ظروفهم للعمل في مجال الزراعة.

واوضح،السكرتير المساعد، بأن الاراضي التي تم تسليمها مجهزة بكافة المرافق حيث تم الانتهاء من حفر 2 بئر جوفي وتم توصيلهم بالتيار الكهربائي للتشغيل الفوري والبدء في الزراعة عقب الاستلام.
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
بهدف التوسع في مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد قرعة علنية لتسليم 500 فدان بقرية الخرطوم
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