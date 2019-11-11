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حافلات بريزنتيشن تتوجه نحو ستاد القاهرة لمساندة منتخب مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:45 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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يفتح ستاد القاهرة الدولى أبوابه لإستضافة الجماهير المصرية خلال مباراة مصر وغانا والمقرر إقامتها اليوم الاثنين علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعه الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.


وقامت شركة برزنتيشن سبورت الراعي الرسمي للكرة المصرية بتوفير حافلات لنقل الجماهير التى تحمل بطاقة التشجيع Fan ID لحضور مباراة مصر وغانا ومساندة الفراعنة اليوم في لقاء غانا والذى يعد من اهم المباريات في مشوار المنتخب بالبطولة ويعتبر حاسم في أمر الصعود للدور نصف نهائي.


وتتحرك حافلات نقل الجماهير لستاد القاهرة من منطقة رمسيس من أجل حضور مباراة مصر وغانا، وتأتى تلك الفكرة من شركة بريزنتيشن لمساندة المنتخب من أحل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.


وتتوافد الجماهير خلال الوقت الحالي علي ستاد القاهرة الدولى ثبل مباراتى اليوم بين الكاميرون ومالي ومصر وغانا والمقرر إقامتهم علي نفس الملعب في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة.


وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز علي منتخب مالي ضمن مباريات الجولة الأولى فى إفتتاح البطولة بهدف دون رد.

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