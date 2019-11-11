رجال بـ" قميص نوم حريمي".. "رفاعي الدسوقي" أسلوب حياة في كرداسة

الفجر

بـ"ملابس حريمي".. شيف هندي يصور خطيب ابنته في كرداسة







وأشار إلى أن ابنة الشيف هي من قامت بفسخ الخطوبة، وأنه حاول إعادتها مرة أخرى لكنها رفضت، مما دفعه لنشر صور خاصة بها "وصفها بالعادية" على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط عليها، مضيفا أنه يوم الواقعة تلقى اتصالا من والدة خطيبته السابقة واستدرجته إلى منزله بحجة التفاهم حول الأمر إلا أنه لدى حضوره اعتدوا عليه بالضرب، وقيدوه وصوروه مقطع فيديو له يرتدي ملابس حريمي أعلى ملابسه، وبتطوير مناقشة الشيف الهندي وأسرته أمام المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط هاتف محمول يحوي على الفيديو المُشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



بمساعدة زوجها " ولاء " تستدرج عشيقها وتصوره بـ "قميص نوم"

وأقدمت سيدة على خطف عشيقها، بمساعدة 6 من أقاربها، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة، وتصويره مقاطع فيديو فاضحة، لتهديده لها بفضح علاقتهما، وإبلاغ زوجها، بنطاق مركز كرداسة، بعدما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا مفاده، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من عامل، بقيام سيدة و6 أخرين من أسرتها باحتجازه، وتصويره مقاطع فاضحة، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة"على بياض"، لتهديده لها بفضح علاقتهما.





وتوصلت التحريات أن المبلغ على علاقة بسيدة تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منذ عامين، وكانت بينهما محادثات جنسية، كما تبين أن المتهمة الرئيسية تدعي "ولاء.م"، ثلاثينية العمر، وكانت تستغل غياب زوجها بعمله باحدي الدول العربية، وكانت تنشئ صداقات مع شباب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، كما تبين أنها متزوجة منذ عدة سنوات، وأن المجني عليه غير متزوج، واستغلت عودة زوجها من السفر، وأخبرته بأنه يوجد شخص يطاردها على الفيسبوك، واتفقت معه على إحتجازه وتصويره مقاطع فاضحة لإبعاده عنها، كما تبين أن زوجها استعان بوالده وشقيقه ونجل عمته، واخر، لتنفيذ خطتهم، ويوم الواقعة استدرجت المتهمة المجنى عليه إلى شقتها، ولدي دخوله فوجئ بـ " 6 رجال" من أقاربها، وتعدوا عليه بالضرب، وإحتجزوه ثم اجبروه على ارتداء" قميص نوم حريمي"، والتوقيع على دفتر ايصالات أمانة "على بياض"، لتهديده بهم.



لوجود خلافات مالية.. إجبار جزار على إرتداء " ملابس نوم حريمي"

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطار مفاده بورود بلاغ من جزار يفيد بقيام تاجر مواشي بإجباره على توقيع 6 ايصالات أمانة، أثناء تواجده بالمزرعة ملكه، تحت تهديد سلاح ابيض "سكين" لوجود خلافات مالية بينهما، وبإستدعاء تاجر المواشي وسؤاله، أنكر إجباره المبلغ على توقيع ايصالات الأمانة مشيرًا أنه وقعها بمحض إرادته لوجود خلافات مالية بينهما حول تجارة المواشي قيمتها 97 ألف جنيه، وأثناء تحرير محضر بالواقعة، ورد إتصال هاتفي من أحد الأهالي بالمركز، يبلغه بقيام 5 أشخاص بإجبار نجل تاجر المواشي " ميكانيكي" على ارتداء ملابس نوم حريمي والسير بها في القرية، وبإعداد قوة أمنية والقبض عليهم تبين أنهم "نجل الجزار وشقيقيه، موظف بالتأميات الإجتماعية، حاصل على بكالوريوس علوم".





وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة للتشهير بنجل تاجر المواشي لاعتقادهم قيام والده بإجبار الجزارعلى توقيع ايصالات الأمانة، كما تبين إختلاق المبلغ الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المشكو في حقه، وإجبار 5 أشخاص من عائلة المبلغ، نجل تاجر المواشي على ارتداء ملابس نوم حريمي والسير بها في القرية للتشهير به، وحرر محضرا بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على غرار مسلسل الأسطورة، وقيام "ناصر الدسوقي"، الذي جسد شخصيته الفنان محمد رمضان، بضرب أحد جيرانه وإجباره على ارتداء " قميص نوم حريمي"، وتصويره بالشارع انتقاما لزوجته " شهد" بعد تسريب صور لها، أعجب الكثير من مشاهدي المسلسل بالفكرة، ونفذها الكثير من الرجال، وفي كل مرة تكون "المرأة"، السبب في ارتداء الرجال "قميص نوم حريمي"، وكان لمركز كرداسة، نصيبا من وقائع تصوير الرجال بالملابس الحريمي، فمنهم من صُور لطلبه إنهاء علاقة جنسية مع عشيقته، ومن صور بعد نشره صورا لخطيبته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخر أجبر على ارتداء الملابس الحريمي لوجود خلافات مالبية بينه وبين أحد التجار، وخلال السطور القادمة، ترصد "" تلك الوقائع.استدرج شيف هندي الجنسية وأسرته، عامل رخام، إلى منزلهم وصوراه مرتديا ملابس حريمي أعلى ملابسه، بمركز كرداسة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من شيف هندي الجنسية صحبة زوجته (مصرية الجنسية) وابنتهما وأبناء شقيقة الزوجة، وطرف ثان (عامل رخام، 24 سنة)، وقرر الشيف أن الأخير حضر إلى منزله وحاول الاعتداء عليهم بالضرب؛ بسبب فسخ خطوبته من ابنته، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه واصطحبوه للقسم، وبسؤال عامل الرخام أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، أنكر أقوال الطرف الأول.