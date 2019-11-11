الفريق السيمفوني العسكري المصري يختتم عروضه بالمهرجان الدولي السادس بالصين

وتعد الحفلة الختامية لوحة فنية متكاملة امتزجت فيها كل ألوان الإبداع الفني الذي يحكي التراث الثقافي والحضاري لمختلف الدول المشاركة بالمهرجان.



وقدم فريق الموسيقات العسكرية المصرية على مدار فعاليات المهرجان عدد من العروض المميزة في فقرات صباحية ومسائية بالساحات والطرق الكبرى والميادين الرئيسية لمدينة " نانتشانغ " أبرز خلالها الحضارة المصرية التى إمتدت إلى آلاف السنين من خلال الزى الفرعونى الراقى.



كما شهدت الميادين والساحات عروضًا لكل الفرق التى رسمت ملامح التراث الخاص بها فى لوحات فنية متميزة ليكون المهرجان بمثابة أرض خصبة لملتقى فنون كافة حضارات العالم.



وأصبحت مشاركة الفريق السيمفونى العسكري المصري مطلب دولي من كافة الدول التى تقيم المهرجانات والمسابقات العسكرية الفنية الكبرى والذي يعكس مدى المحتوي الفني الراقي والعروض المتميزة التى تقدمها الموسيقات العسكرية خلال الآونة الأخيرة.



وتعد مشاركة الفريق المصرى إمتداد لسلسلة النجاحات التي تحققها الموسيقات العسكرية المصرية فى كافة المحافل الدولية التى تشارك بها.



اختتمت فعاليات المهرجان الدولي السادس للموسيقات العسكرية والذي أقيم بمدينة "نانتشانغ" الصينية بمشاركة عشر فرق دولية من مختلف قارات العالم وثلاث فرق عسكرية مثلت أسلحة القوات البرية والجوية والبحرية الصينية، وقدم الفريق المصرى آخر عروضه الفنية بالمهرجان تضمنت عزف لمقطوعات موسيقية مصرية وصينية وعالمية مصحوبة بتشكيلات تنظيمية متقنة في أجواء احتفالية تحت أحدث وسائل الإبهار البصري العالمية، ووسط تشجيع حماسي من الجماهير التي أشادت بالفريق المصري من خلال التصفيق الحار ورفع العلم المصرى بين أيادي المشاهدين بمختلف أعمارهم عرفانًا وتقديرًا لمصر وفريقها السيمفوني العسكري خلال تقديمه للعرض.