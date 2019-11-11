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تفجيرات تستهدف مدينة القامشلي شمال شرق سوريا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:15 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفاد مصدر كردي، وقوع قتلى إثر 3 تفجيرات تستهدف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وتبين أن التفجيرات ناجمة عن انفجار آليتين مفخختين، إحداها بشارع الوحدة والآخر بالقرب من فندق الشهباء بالسوق المحلي في المدينة، بالإضافة لانفجار ثالث بالقرب من مدرسة القادسية.

وأسفرت التفجيرات هذه عن سقوط خسائر بشرية، حيث قضى 3 أشخاص على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين بجراح متفاوتة حتى اللحظة، ومعلومات عن مزيد من القتلى والجرحى.

 ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن انفجار ضرب مدينة القامشلي بريف الحسكة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تبين أنه ناجم عن إلقاء مجهول يستقل دراجة نارية لقنبلة صوتية على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" في المدينة، دون معلومات عن إصابات.

 فيما كان المرصد السوري نشر في الـ 18 من شهر أغسطس المنصرم، أنه رصد انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مدرسة الصناعة في حي الأربوية بمدينة القامشلي ضمن مناطق نفوذ قسد بالمدينة، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي "الأسايش" بالإضافة لسقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن أضرار مادية في المنطقة، في ظل التفجيرات المتصاعدة في عموم محافظة الحسكة على الرغم من الحملات الأمنية المتواصلة لقسد في المنطقة.

وأقدم مسلحون مجهولون حتى اللحظة على اغتيال كاهن كنسية الأرمن الكاثوليك في القامشلي، حيث جرت عملية الاغتيال عبر إطلاق النار على الكاهن ووالده أثناء توجههما من الحسكة إلى دير الزور للإشراف على ترميم كنيسة هناك، ليفارقا الحياة على الفور، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعلين ودوافع العملية هذه. 

ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن انفجار ضرب مدينة القامشلي بريف الحسكة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تبين أنه ناجم عن إلقاء مجهول يستقل دراجة نارية لقنبلة صوتية على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في المدينة، دون معلومات عن إصابات.

 فيما كان المرصد السوري نشر في الـ 18 من شهر أغسطس المنصرم، أنه رصد انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مدرسة الصناعة في حي الأربوية بمدينة القامشلي ضمن مناطق نفوذ قسد بالمدينة، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بالإضافة لسقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن أضرار مادية في المنطقة، في ظل التفجيرات المتصاعدة في عموم محافظة الحسكة على الرغم من الحملات الأمنية المتواصلة لقسد في المنطقة.


وقال نشطاء سوريون في وقت سابق إنه سمع دوي انفجار عنيف في المدينة الحدودية القريبة من تركيا وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة العنترية في المدينة، ولم ترد معلومات عن طبيعة الانفجار وأسبابه.

ويتقاسم الاكراد والنظام السوري السيطرة على مدينة القامشلي التي شهدت تفجيرات عدة العام الحالي. وفي اواخر يوليو، استهدفت هجمات وحدات حماية الشعب الكردية والاسايش، ما أسفر عن اصابة ثلاث اشخاص على الاقل.

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الكلمات المفتاحية

مدينة القامشلي قتلى سوريا تفجيرات

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