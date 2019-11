بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

كشفت كاتلين جينير، في تصريحاتها التي ادلت بها لبرنامج “BBC Don’t tell me the score أنها اضطرت إلى الفرار من منزلها في ماليبو بعد أن غمرتها "إعصار النيران" خلال حرائق وولسي، التي اندلعت في عدد من انحاء هوليوود اول امس السبت.



وفي العام الماضي، تم إجبار 11000 شخص على الفرار من منازلهم عندما تحركت حرائق مقاطعة "هيل وويلسي" غربًا وحرقت 35000 فدان.



ومن بين أولئك الذين أجبروا على المغادرة العديد من النجوم، بما في ذلك كاتلين جينير وابنتا زوجتها السابقة كلوي وكورتني كاردشيان



وضمن تصريحاتها، ذكرت النجمة الأولمبية السابقة إنه على الرغم من أن منزلها نجا بأعجوبة من الحريق، إلا أن النيران التي كانت تقترب منه كانت مشهد مروع.



جدير بالذكر ان كاتلين جينر هي ف اللصل المتحول جنسيا لسيدة، المدعو بروس جينر والد كايلي وكيندا جيتر شقيقات كيم كارداشيان.



وتعمل نجمة برنامج الواقع “keeping up with the kardashians”، كاتلين جينير في الوقت الحالي وفقا لتصريحاتها التي ادلت بها خلال مقابلة أجرتها مع برنامج “BBC Don’t tell me the score” على الإنضمام الي برنامج I'm A Celebrity: Get Me Out Of Here، وذكرت انها دفعت ٥٠٠٠٠ جنيه إسترليني لتشارك بهذل البرنامج الواقعي.