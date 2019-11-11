Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:37 م
Advertisements
فنانة مجهولة
فنانة مجهولة
فريده احمد
Advertisements
بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)
كشفت كاتلين جينير، في تصريحاتها التي ادلت بها لبرنامج “BBC Don’t tell me the score أنها اضطرت إلى الفرار من منزلها في ماليبو بعد أن غمرتها "إعصار النيران" خلال حرائق وولسي، التي اندلعت في عدد من انحاء هوليوود اول امس السبت.

وفي العام الماضي، تم إجبار 11000 شخص على الفرار من منازلهم عندما تحركت حرائق مقاطعة "هيل وويلسي" غربًا وحرقت 35000 فدان.

ومن بين أولئك الذين أجبروا على المغادرة العديد من النجوم، بما في ذلك كاتلين جينير وابنتا زوجتها السابقة كلوي وكورتني كاردشيان

وضمن تصريحاتها، ذكرت النجمة الأولمبية السابقة إنه على الرغم من أن منزلها نجا بأعجوبة من الحريق، إلا أن النيران التي كانت تقترب منه كانت مشهد مروع.

جدير بالذكر ان كاتلين جينر هي ف اللصل المتحول جنسيا لسيدة، المدعو بروس جينر والد كايلي وكيندا جيتر شقيقات كيم كارداشيان.

وتعمل نجمة برنامج الواقع “keeping up with the kardashians”، كاتلين جينير في الوقت الحالي وفقا لتصريحاتها التي ادلت بها خلال مقابلة أجرتها مع برنامج “BBC Don’t tell me the score” على الإنضمام الي برنامج I'm A Celebrity: Get Me Out Of Here، وذكرت انها دفعت ٥٠٠٠٠ جنيه إسترليني لتشارك بهذل البرنامج الواقعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعتين

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 23 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 23 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حرائق كاليفورنيا. مدن تتحول إلى أنقاض.. والملاجيء مكتظة لدى مطالبة 300 ألف بالإخلاء (صور)

تضرر ممتلكات عدد من مشاهير هوليوود في حرائق الغابات بكاليفورنيا

فرق الإنقاذ تبحث عن رفات بشرية جراء حرائق كاليفورنيا

حقيقة خطبة كيلي جينر بخاتم من الماس (صور)

لقطات حديثة تجمع مايلي سايرس مع حبيبتها الجديدة (صور)

بـ "الكات والشورت".. مايلي سايرس تحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

04:37 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status