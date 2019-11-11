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التيابن يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الإثنين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:30 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت،تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تباين بأداء المؤشرات إذارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحاً 4.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5743.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4742.75 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 144.1 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار كويتى عبر 6306 صفقة.
 
وقطاعياً ، ارتفع  4 قطاعات ببورصة الكويت تصدرها ،  قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.57%، تلاه النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%.
 
وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت فقد جاء سهم " شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، تليه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 10.53%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.92%، فيما تصدر سهم "شركة الأنظمة الآلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة ريم العقارية بنسبة 9.96%.
 
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