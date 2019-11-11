ماهي الأمراض التي نصحت حملة 100 مليون بالوقاية منها؟

حققت مبادرة 100 مليون صحة نجاح كبير في خدمة الأطفال وطلاب المدارس، وتقدم الحملة خدمات التوعية الصحية للحفاظ على الصحة العامة للأطفال، بالإضافة إلى توفير آليات الفحص الشامل للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط وأمراض الإنيميا والتقزم.





النظافة الشخصية

شددت مبادرة 100 مليون صحة، مؤخرا علي ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية للأطفال والالتزام بالعادات الصحية لحماية الطفل من الإصابة بأمراض مثل الإسهال والقىء أو الإصابة بالديدان المعوية التى تسبب الإصابة الأنيميا.





أضافت مبادرة 100 مليون صحة، أنه لا بد من توفر توعية كاملة لطلاب المدارس والجامعات بنمط الحياة الصحى للوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، كما نصحت الحملة بضرورة التواصل مع خبراء للمبادرة عن طريق السوشيال ميديا، للتعرف على التغذية السليمة وسلسلة النصائح التى تقدم للأطفال.





الإسهال

ترجع أسباب الإصابة بالاسهال عند الأطفال إل التسمم الغذائي بسبب تناول طعام ملوث بأنواع من البكتيريا؛ مثل البكتيريا العنقودية أو الكلوستريديا، وقد ينتج الإسهال الشديد بسبب حساسية الطفل ضد أنواعٍ معينة من الطعام، أوالإصابة بحالات أكثر خطورة، كالتهاب الزّائدة الدودية، أو الانغماد المعوي





ينتج الإسهال المزمن من الإصابة بالعدوى الطفيلية، والعوامل المتعلقة بالغذاء مثل حالة عدم تحمل اللاكتوز، أو اضطراب الهضم، وتنتقل الميكروبات بواسطة اللمس، لابد من غسل اليدين، وتجنب استعمال نفس الأغراض مع الطفل المريض والالتزام بالنظافة الشخصية، هي أمور مهمة لمنع انتقال العدوى.





ينتقل مرض الإسهال بسبب تناول المياه الملوثة، وزيارة مناطق ملوثة بالطفيليات أو العيش فيها، وقد تؤدي للإصابة بعدوى الطفيليات، والتهاب المعدة والأمعاء إثر عدوى الطفيليات، قد يشفى الطفل بدون حاجة للعلاج.





القئ

يرجع الإصابة بالقئ بسبب تسمم الغذائي نتيجة لتناول الأطعمة الملوّثة أو منتهية الصلاحية، ويعاني الطفل نتيجة لتسمم من التقيؤ والإسهال ليوم أو يومين، يعتبر أحد أسباب القئ عند الاطفال هو الإصابة بالتهاب الجهاز الهضمي نتيجة لعدوى فيروسيّة، إلّا أنّ البكتيريا والطفيليات تستمر لعدة أيام بدون مضاعفات.





يرجع أحد أسباب القئ هو تحسس الأطفال من البيض ومنتجات الحليب والفول السوداني والسمك، يجب على الطفل تجنب تناول هذه الأطعمة، يعاني الطفل أثناء القئ من السعال الشديد وانخفاض في ضغط الدم، بالإضافة إلى الشعور بالدوخة وعدم الاتزان، وقد يزرقّ جلد المريض.





الديدان المعوية

لعل أسباب الإصابة بديدان الأمعاء: تناول لحوم غير مطهوة بشكل جيد، او تناول اللحوم من حيوان مصاب، وشرب ماء ملوث، والتعرض لتربة ملوثة، والتعرض لفضلات ملوثة بهذه الطفيليات، بالإضافة إلى العيش في بيئة غير نظيفة، وعدم الحفاظ على النظافة الشخصية.





عندما يحصل التلوث تدخل الديدان الجسم وتستقر في الأمعاء، وتبدأ بالتكاثر والنمو بشكل مستمر، وعندما تتزايد أعدادها بشكل كبير وتصبح كبيرة في الحجم، قد تبدأ أعراض الإصابة بالظهور.





طبيب العيون

نصحت مبادرة 100 مليون صحة، في أكتوبر الماضي، بضرورة زيارة الأطفال لأطباء العيون مع بداية العام الدراسى للإطمئنان على مستوى نظرهم، خاصة الأطفال الذين يعانون من ضعف النظر أو قصره أو طوله منذ الولادة .





أضافت مبادرة 100 مليون صحة، أن عيادات التأمين الصحى توفر الأطقم الطبية المتخصصة والشاملة بالإضافة إلي عمليات الفحص وإجراء الكشف الكامل والمتابعة الدورية.





الحملة في المدارس

أطلقت حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في ديسمبر 2018، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وتحويل المصابين للعلاج بالمجان،





أوضحت وزارة الصحة، أن هذه الحملة ضمن مسح جزئى لطلاب المدارس الابتدائية و"تجربة استطلاعية"، على مستوى الجمهورية، أجرت الحملة قياس "الطول، والوزن، ونسبة الهيموجلوبين"، كما وفرت العلاج للطلاب المصابين بالأنيميا وقصر القامة، بعيادات التأمين الصحي.





أضافت الوزارة، أنه حملة 100 مليون صحة تشكل فريق عمل بالمدارس يتكون من "طبيب المدرسة، و ثلاث زائرات صحية، أو ممرضة، وفني معمل، ومدخل بيانات" كما توفر الحملة الأجهزة اللازمة لقياس الهيموجلوبين، كما عقد اجتماع قبل بداية الحملة مع جميع استشاريين الأطفال والغدد الصماء من التأمين الصحى وأساتذة الجامعات لوضع نموذج لتسجيل البيانات إلكترونيا .



