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قوافل جامعة القناة تعالج 470 حالة بالمجان بمنطقة كبريت في السويس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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القافلة العلاجية
القافلة العلاجية
هشام إسماعيل
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نظمت إدارة الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، قافلة طبية بشرية، وبيطرية، وارشاد زراعي، الي منطقة كبريت بمحافظة السويس، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور المشرف العام علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث توجهت القافلة إلي منطقة كبريت بمحافظة السويس وضمت جميع التخصصات في مجالات الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، واﻹرشاد الزراعي، وأعضاء من هيئة التمريض بالجامعة وتم عقد ندوات صحية مختلفة لأهالي القرية، وقدم أساتذة الإرشاد الزراعي معلومات هامة عن طبيعة تربة المنطقة والأمراض التي تسكن النباتات والأرض وسلموا الأهالي كمية من المبيدات المتخصصة التي تقضي علي بعض الآفات الضارة.

وقال عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والمشرف علي القافلة، انه تم تقديم العلاج لـ 470 حالة مراضية بالمجان للمواطنين، بمنطقة كبريت بمحافظة السويس، مؤكدًا اقبال العديد من أهالي المنطقة وخاصة في القطاع الريفي علي القافلة البيطرية، بالإضافة الي إقبال المواطنين علي القطاع الطبي.
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الكلمات المفتاحية

مصر قافلة علاجية جامعة اخبار

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