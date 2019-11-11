سر اعتزال عبد الرازق حمد لله للعب الدولي



وقال حمدالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "قررت أن أعتزل اللعب الدولي".

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يذكر أن حمد الله لم ينضم إلى قائمة منتخب المغرب منذ مغادرته لمعسكر المنتخب، مغادرته معسكر المغرب، قبيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، ليعلن اتحاد الكرة، عن معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الظهر، لينفي مهاجم النصر تعرضه لإصابة من خلال فيديو تم نشره أثناء قيامه بتدريبات شاقة يستحيل أن يقوم بها أي لاعب مصاب، موضحا أن تصرفه جاء عل خلفية مشاحنات حدثت بينه وبين بعض اللاعبين في المعسكر.وفضل حمد الله "29 عاما" استكمال مسيرته الكروية عبر الأندية، وكان حمد الله قد توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، فيما يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي برصيد 6 أهداف.