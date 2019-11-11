Advertisements
Advertisements
Advertisements

سر اعتزال عبد الرازق حمد لله للعب الدولي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:30 م
Advertisements
عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أميرة فطيم
Advertisements
أعلن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الإثنين، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده المغرب.

سر اعتزال عبد الرازق حمد لله للعب الدولي

وقال حمدالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "قررت أن أعتزل اللعب الدولي".

اقرأ أيضا.. عبد الرازق حمد الله يفاجئ النصر والمنتخب المغربي بقرار صادم

يذكر أن حمد الله لم ينضم إلى قائمة منتخب المغرب منذ مغادرته لمعسكر المنتخب، مغادرته معسكر المغرب، قبيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، ليعلن اتحاد الكرة، عن معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الظهر، لينفي مهاجم النصر تعرضه لإصابة من خلال فيديو تم نشره أثناء قيامه بتدريبات شاقة يستحيل أن يقوم بها أي لاعب مصاب، موضحا أن تصرفه جاء عل خلفية مشاحنات حدثت بينه وبين بعض اللاعبين في المعسكر.

وفضل حمد الله "29 عاما" استكمال مسيرته الكروية عبر الأندية، وكان حمد الله قد توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، فيما يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي برصيد 6 أهداف.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الرازق حمد الله رياضة رزاق حمدالله النصر السعودي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعتين

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 23 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 23 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

04:37 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status