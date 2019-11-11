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جامعة الفيوم تنظم مسابقة "أمير الشعراء"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:26 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة الفيوم، اليوم الأثنين، مسابقة أمير الشعراء للعام السادس على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعى 2019-2020 فى مجالى شعر الفصحى والعامية  وذلك اليوم الاثنين بالمكتبة المركزية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضم لجنة التحكيم الدكتور عبد الرحيم الجمل، الاستاذ بقسم النصوص الادبية بكلية دار العلوم والدكتور محمد دياب غزاوى، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب والدكتور ايهاب المقرانى، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والدكتور وليد الشيمى، الأستاذ بكلية دار العلوم ومدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة.

يذكر أن الهدف من المسابقة تصعيد أفضل خمسة شعراء على مستوى الكليات لتمثيل جامعة الفيوم، وتستمر المسابقة على مدار ثلاثة أيام الأول لشعر الفصحى والثانى لشعر العامية واليوم الثالث سيتم إجراء التصفيات النهائية للمسابقة لاختيار الخمسة شعراء الأوائل.
جامعة الفيوم تنظم مسابقة "أمير الشعراء"
جامعة الفيوم تنظم مسابقة "أمير الشعراء"
جامعة الفيوم تنظم مسابقة "أمير الشعراء"
جامعة الفيوم تنظم مسابقة "أمير الشعراء"
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الكلمات المفتاحية

مصر جامعة الفيوم امير الشعراء اخبار

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