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أيمن سلامة: "الجنائية الدولية" رفضت التحقيق في وفاة "مرسي"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:26 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن بيان الإخوان حول وفاة المعزول محمد مرسي، غير صحيح، مشددًا على أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت حتى مجرد فتح تحقيق في وفاة محمد مرسي، لمرتين متتاليتين.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المحكمة ترى أن حزب الحرية والعدالة المؤسس لجماعة الإخوان ليس له أي صفة ليقوم بتحريك أي دعوى ضد السلطات المصرية، موضحًا أن المحكمة أكدت أن سلطات ثورة 30 يونيو 2013 هي السلطات الشرعية المعترف بها لدى منظمة الأمم المتحدة وكافة الدول.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الفريق القانوني للجماعة الإرهابية برئاسة المدعي العام البريطاني السابق هو الفريق القانوني لقطر، موضحًا أن الجنائية الدولية لا تنظر في الجرائم ضد الإنسانية إلا بوصفها وأركانها وشروطها الواردة في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة والتي تستلزم أن تكون أي جريمة ضد الإنسانية ومنها القتل والتعذيب أن ترتكب ضد نطاق واسع النظام ضد المدنيين من قبل أدوات الدولة، أو ترتكب بشكل ممنهج، وفي الحالتين لا بد أن يقر في عقيدة المحكمة أن الجريمة ضد الإنسانية تعكس سياسة عامة للدولة.
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