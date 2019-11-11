جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة رجل بشبين القناطر

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة رجل مجهول الهوية من قبل أهالي عزبة الوكلاء في مياه ترعة الخليل بشبين القناطر.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي في عزبة الوكلاء دائرة المركز عن عثورهم على جثة في مياه ترعة الخليل.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثه وتبين أنها تخص ذكر يرتدي ملابسه كاملة، تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.