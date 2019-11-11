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برخصتك الأولى والثانية.. "القوى العاملة" توفر وظائف للسائقين بـ4500 جنيه شهريًا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:21 م
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فرص عمل
فرص عمل
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة، بالمنصورة براتب يصل إلى 4500 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، عدد 2 مندوبين توزيع حاصلين على بكالوريوس تجارة، براتب 4 آلاف جنيه شاملة البدلات.

وتطلب الشركة أيضا 25 سائقا حاصلين على رخصة أولى وثانية براتب يصل إلى 4500 جنيه شاملة البدلات.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير القوى العاملة، توفير 10749 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرصا لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1500 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 54 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال نوفمبر الجاري.

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".

وأردف: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مشرف حملة سيارات بكالوريوس هندسة ميكانيكا باور خبرة 10 سنوات والسن حتي 45 سنة، الراتب 10 ألاف جنيه، ومحاسبين، ومندوبي ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء وعمال مزرعة، ومهندسين زراعين، وأطباء بيطرين، وفني طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفني صيانة.

كما تشمل الفرص، فني إنتاج وتركيب كبائن ورش وتشكيل وتقطيع، وإخصائي موارد بشرية، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائي تسويق، وخياط وباترونست وفني وعامل تعبئة، وسائق شوكة، واخصائي بايولوجي، وفيزياء وكيمياء.
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الكلمات المفتاحية

فرص عمل رخصة ثانية رخصة اولى

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