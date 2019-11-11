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تسجيل 50% من أطباء الدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر ٢٠١٩ ببرنامج الزمالة المصرية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:16 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام 340 طبيبًا من خريجي الدفعة التكميلية الحالية حركة تكليف سبتمبر 2019 بالتسجيل ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك بنسبة تقترب من الـ 50 % حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تسجيل الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية يأتي ضمن خطة الوزارة لتعديل نظام تدريب الأطباء المطبق بوزارة الصحة منذ سنوات، حيث سيتم تدريب 100% من الأطباء المكلفين على التخصصات الطبية المختلفة منذ اليوم الأول للتكليف، دون تغيير في قانون أو نظام التكليف المطبق، مشيرًا إلي أن تعديل نظام التدريب لا يحتاج إلى أي تعديل تشريعي.

وأضاف أن التعديل الجديد لنظام التدريب تم تطبيقه على الدفعة الحالية لتوفير فرص تدريب طبي مهني لجميع الأطباء بعد أن كان يحصل حوالي نصف الأطباء فقط على الفرص التدريبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية طوال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن ذلك النظام التدريبي يعد أحد مشروعات الإصلاح الصحي الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض المصري وفي إطار دعم القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات بقانون التكليف الحالي، وأن مدة التكليف القانونية كما هي لم تتغير في نظام التدريب الجديد، مضيفًا أن الطبيب يكلف على مديرية الشئون الصحية حيث توجد درجته المالية بها ويمكنه تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام.

وتابع أن مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة والجاري اعتمادها قادرة على استيعاب كل أعداد الخريجين للالتحاق بالزمالة المصرية، موضحًا أنه كون الزمالة المصرية كانت تدرب 2000 طبيب في السنوات الماضية، لا يعني ذلك أن تلك هى القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ولكن كان ذلك مرتبطًا ببعض التحديات تم التغلب عليها، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في رفع كفاءة مستشفياتها، حيث تتبنى الوزارة حاليًا أكثر من 100 مشروع لرفع كفاءة مستشفيات ووحدات وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بتدريب عدد من مدربي الزمالة المصرية بجامعة هارفارد، أوضح أنه سيكون تدريبًا على طرق التعليم والتدريب، بما يرفع من كفاءة المدربين، وذلك من أجل توحيد نظام التدريب والتعليم ببرنامج الزمالة المصرية.
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