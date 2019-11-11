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محافظ الوادي الجديد: صرف إعانات شهرية للطلاب وتحسين الوجبة المدرسية بالقرية الرابعة بالأربعين
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:14 م
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هدير محمود
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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد صباح اليوم بجولة تفقدية بمركز باريس وعدد من القري التابعة له وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.
و تفقد مدرسة القرية الرابعة للتعليم الأساسي بدرب الأربعين والتى تضم ١٢٨ طالب بالمرحلتين، حيث اطمئن على سر وانضباط العملية التعليمية والمستوي التعليمي للطلاب.
و تفقد مدرسة القرية الرابعة للتعليم الأساسي بدرب الأربعين والتى تضم ١٢٨ طالب بالمرحلتين، حيث اطمئن على سر وانضباط العملية التعليمية والمستوي التعليمي للطلاب.
وقرر الزملوط صرف إعانة شهرية لكل طالب بالمدرسة بشرط الإلتزام بالحضور، والإستعانة ب ١٣ خريج من أبناء القرية للعمل كمعلم فصل لسد العجز المعلمين بقري الأربعين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع ذلك، كما وجه بتحسين الوجبه المدرسية ودعمها بمكونات إضافية لتعظيم الإستفادة منها وتقديم وجبة متكاملة القيمة الغذائية للطلبة.
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