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عبير صبري لرامي جمال :"انت فنان كبير كمل مشوارك وكلنا معاك"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:10 م
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رامي جمال
رامي جمال
هبة أحمد
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حرصت الفنانة عبير صبري، على مساندة الفنان رامي جمال، بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث أعادت عبير نشر التغريدة التى أعلن فيها رامي عن مرضه، وعلقت على الصورة قائلة :"الفنان إنسان طبيعي معرض لكل شيء مرض ابتلاء، تعب محنة وغيره، بعض من الناس اللي مبتفهمش كده وترهقة وتكون عبء زيادة عليه بتعليقاتها السخيفة، أو اللي مفيهاش أدب ولياقة، ولا فيها رحمة بتخلي فنان يسيب شغله لإنه اتعرض لمحنة، ممكن أي حد يتعرضلها بسبب الكلام القاسي اللي زي السم اللي هتتحاسبوا عليه قدام ربنا، لأن الدين بيقول الكلمة الطيبة صدقة، رامي جمال انت فنان كبير، وليك جمهور ببحبك وبينتظرك، كمل مشوارك وربنا هيشفيك ويعافيك، بتقبلك لمرضك ومحبة جمهورك ودعواتهم، انت أقوى من المرض وكلنا معاك ".

إصابة رامي جمال بالبهاق

وكان رامى قد أعلن مساء أمس، عن إصابته بمرض البهاق، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووضع محبيه أمام اختيارين وهما:" أن يعتزل الغناء، أو أن يتقبلوا شكله بذلك المرض"، وبعدما كتب رامي تلك الكلمات، قاموا محبيه بالتعليق على ما كتبه، وأعربوا أنهم يرغبون في استمراره للغناء، متمنيين له بالشفاء العاجل .

وفى سياق آخر، يستعد رامى لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويتعاون فى ذلك الألبوم مع الشاعر أحمد المالكي، والشاعر تامر حسين، ويقدم ديو غنائى يجمع بينه وبين زوجته ناريمان.

وفى سياق آخر، تعاقدت الفنانة عبير صبري، مؤخرًا على المشاركة فى مسلسل "الأخ الكبير"، والمسلسل بطولة كلا من محمد رجب، محمد عز، دينا فؤاد، ونخبة كبيرة من النجوم. ،والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي،والمسلسل ينتمى إلى الدراما المطولة ذات ال 45 حلقه.
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