نادي الزمالك ينعي لاعبه السابق علاء علي

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بنعي اللاعب علاء علي نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق في بيان رسمي والذي وافته المنية.





ونشر نادي الزمالك نعي عبر موقعة الرسمى "الفيسبوك" وقال : "رحم الله اللاعب وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

نوفى علاء على نجم الزمالك السابق عن عمر 31 عاما بعد صراع مع المرض، وكان قد بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول ورحل عن القلعة البيضاء عام 2012.





وانتقل بعد ذلك إلى تليفونات بنى سويف ومن بعده إلى سموحة،وانتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ووادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى بسبب مرضه.



