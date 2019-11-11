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أمريكا تجبر تميم للتوقيع على قانون مكافحة تمويل المتطرفين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:48 م
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بوابة الفجر
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الكلمات المفتاحية

قطر قانون مكافحة تمويل المتطرفين أمريكا

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