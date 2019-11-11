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عاجل.. انفجار في السوق العام بمدينة القامشلي في سوريا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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انفجار بسوريا
انفجار بسوريا
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، بوقوع انفجار في السوق العام بمدنية القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا.

 

وذكرت القناة،  أنه تم سماع أصوات إطلاق نار، عقب الانفجار.

 

وفي سياق متصل، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مبيت تابعة للحرس الجمهوري للجيش السوري، في مدينة قدسيا بضواحي دمشق.

 

وذكرت مصادر أهلية في منطقة مساكن الحرس (العرين) في قدسيا، أن الانفجار استهدف حافلة تقل أفرادا من الجيش السوري.

 

وقد أصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، نتيجة انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس وبلدة قباسين بريف حلب الشمالي.

 

ونقلت مصادر سورية من المنطقتين اللتين تنتشر فيهما مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بأن دراجتين ناريتين مفخختين بكميات من المواد المتفجرة انفجرتا صباح اليوم في جرابلس وقباسين بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

 

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محيط الانفجارين.

 

ويسود مناطق انتشار المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها حيث قتل وأصيب في ال24 من الشهر الماضي عدد من المدنيين بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

 

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الكلمات المفتاحية

مدينة القامشلي سوريا انفجار في السوق العام

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