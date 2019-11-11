باحث شئون جماعات إرهابية يكشف كيف توظف الإخوان قنواتها لترويج الشائعات

قال علي بكر، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن سلاح الإعلام ولد مع نشاط إعلان الجماعات الإرهابية المتطرفة، ومع جماعة الإخوان المسلمين، ولكن بصورة مختلفة، حيث بدأ السلاح الإعلامي لجماعة الإخوان عند نشأتها بما كان يتلاءم مع طبيعة المرحلة التي نشأت فيها.



وأضاف "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الجماعة كانت تحرص دائمًا على الندوات واللقاءات الأسبوعية وإصدار بعد الصحف باسمها، مع وجود وكلاء لها في المحافظات التي يمكن من خلالها نشر الشائعات التي تخدم مصالحها، معتبرًا أن توظيف وسائل الإعلام في العصر الحالي جزء أصيل من أسلحة الجماعات المتطرفة، والتي تطورت وأصبحت تعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مستدلًا على ذلك بنشاط تنظيم داعش بقوة عبر السوشيال ميديا قبل انحصاره.



وتابع الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان بدأت في محاولة استخدام سلاح حروب الجيل الخامس والرابع ضد الدولة المصرية، منوهًا إلى أن الجماعات المتطرفة تعتمد على النشاط الإرهابي وسلاح الإعلام في خط متوازي، فشن الهجمات الإرهابية وسفك الدماء والقتل أحد معايير القوة والنشاط والتواجد لدى التنظيمات الإرهابية، مشددًا على أن مواجهة هذه الجماعات يحتاج لاستراتيجية المواجهة الإعلامية بمحاربة ما تبثه من أفكار تستهدف الأوطان والشعوب والدولة القومية والرد عليها وتفنيدها، وتجاهل الشائعات التي لا قيمة لها، مع إنشاء حملات توعية للشباب والأسر والمجتمع بأكمله في كافة وسائل الإعلام.

