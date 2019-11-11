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سفير المصري بالبرتغال يستقبل الوفد المصري المشارك في قمة" ويب ساميت" لرواد الأعمال

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:32 م
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سفير المصري بالبرتغال برفقة الوفد المصري
سفير المصري بالبرتغال برفقة الوفد المصري
أحمد الشيخ
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استقبل السفير عادل الألفي، سفير مصر بالبرتعال الوفد المصري المشارك في مؤتمر ويب ساميت Web Summit الذي عقد بمدينة لشبونة بالبرتعال مؤخرا  والذي شاركت فيه 7 شركات مصرية من أعضاء شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للعرف التجارية بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا".


ويعتبر Web Summit من الفعاليات الكبيرة عالميًا في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام  2010 ويحضره أكثر من 70 ألف مشارك منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة  و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكتر من 3000 شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأعرب "الألفي"، عن سعادته بلقاء الوفد المصري برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية ، واثنى على هذه المشاركة وحرص شباب رواد الأعمال على المشاركة في هذه الفعاليات الدولية ، مؤكدا أن مصر بها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى وتتميز بقدرتها على الإبداع والابتكار.


وأكد السفير على قوة العلاقات بين مصر والبرتغال وأنها دائما علاقات متميزة وفى صعود دائم فى جميع المجالات، مؤكدا أن السفارة تقوم بجهود كبيرة لزيادة العلاقات بين البلدين ، حيث تربط مصر والبرتغال علاقات جيدة على المستوى السياسي والاقتصادي، والتي ازدادت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرتغال عام 2016، وكانت هذه الزيارة التي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه اثنى المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على حفاوة الاستقبال من السفير عادل الألفي، خالد هاشم سكرتير اول السفارة على الاستضافة والرعاية وما قدموه للوفد المصري من تعاون. 

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال خلال عام 2017 ليبلغ 218 مليون يورو مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016 ، وقد تجاوزت حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال 450 مليون دولار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار العقارى ، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتنامى سنويًا  بمعدل 30% سنويًا ليتجاوز380 مليون دولار، جزء كبير منه مستلزمات إنتاج لصناعات تصديرية إلى مناطق التجارة الحرة.
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