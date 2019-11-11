غدًا.. بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل يختتم دورته الأولى بحفل في "الأوبرا"

يختتم بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل دورته الأولى، حيث يقام حفل لتسليم الجوائز، في تمام الخامسة من مساء غدًا الثلاثاء 12 نوفمبر، بالبهو الرئيسي لمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.









حيث شارك 19 دولة من بينها مصر ووصل عدد المشاركين إلى 943 مشاركا يمثلون مختلف الفئات العمرية في مرحلة الطفول بجانب فئة خاصة لذوي الهمم؛ كما وزعت الأعمال على ثلاثة أماكن هي مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، ومركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين بالهرم.



