إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)

نفذت اليوم الإثنين، إدارة أشغال الطرق والإعلانات بحى المنتزه أول شرق الإسكندرية، قرارات إخلاء محلات نفق خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، بناء على توجيهات حمدى عبد العليم شامة، رئيس الحى، بتواجد مدير العقود والمشتريات، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ومعاوني أشغال الطريق



وأكد حمدى شامة، رئيس الحى، فى بيان اليوم، أنه تم إخلاء محلات نفق خالد بن الوليد وذلك لانتهاء مدة التعاقد، مؤكدا على استمرار الحملات اليومية لازالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة.



وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على استمرار حملات إزالة الإشغالات من الطريق للحفاظ على المظهر الجمالي وعودة عروس البحر الأبيض المتوسط إلى مكانتها.