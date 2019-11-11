Advertisements
Advertisements
Advertisements

إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:33 م
Advertisements
علمية الإخلاء
علمية الإخلاء
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
نفذت اليوم الإثنين، إدارة أشغال الطرق والإعلانات بحى المنتزه أول شرق الإسكندرية، قرارات إخلاء محلات نفق خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، بناء على توجيهات حمدى عبد العليم شامة، رئيس الحى، بتواجد مدير العقود والمشتريات، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، ومعاوني أشغال الطريق

وأكد حمدى شامة، رئيس الحى، فى بيان اليوم، أنه تم  إخلاء محلات نفق خالد بن الوليد وذلك لانتهاء مدة التعاقد، مؤكدا على استمرار الحملات اليومية لازالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على استمرار حملات إزالة الإشغالات من الطريق للحفاظ على المظهر الجمالي وعودة عروس البحر الأبيض المتوسط إلى مكانتها.
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
إخلاء محلات نفق "خالد بن الوليد" بعد انتهاء التعاقدات بالإسكندرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 22 ساعة

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 27 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 22 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 22 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status