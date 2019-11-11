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جامعة بني سويف: 450 كتابًا بطريقة "برايل" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:31 م
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رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، عددًا من الكليات بدأها بتفقد المكتبة السمعبصرية بكلية الآداب، وذلك في إطار تقديم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من أجل استكمال مسيرتهم التعليمة بشكل أفضل، بحضور الدكتور أشرف خالد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المكتبة تقوم بطباعة كافة المقررات الدراسية للطلاب بطريقة برايل، كما أن بها العديد من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تشغيل الشرائط الصوتية وتسجيل المحاضرات، بالإضافة إلى مجموعة قيمة من الكتب تم طباعتها بطريقة برايل يبلغ عددها ما يزيد عن 450 كتابًا.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تخطط لطباعة بعض الكتب العالمية بطريقة برايل كما يتم الإعداد لدورات تدريبية لهم ليتمكنوا من أداء الامتحان بطريقة ذاتية دون الاعتماد على المراقب.

كما تفقد رئيس الجامعة، مسرح كلية التجارة وعدد من القاعات التدريسية بالكلية للاطمئنان علي سير العملية التعليمية كما تابع خطة الكلية الخاصة بالأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجاري.
جامعة بني سويف: 450 كتابًا بطريقة "برايل" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية (صور)
جامعة بني سويف: 450 كتابًا بطريقة "برايل" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية (صور)
جامعة بني سويف: 450 كتابًا بطريقة "برايل" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية (صور)
جامعة بني سويف: 450 كتابًا بطريقة "برايل" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية (صور)
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