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ضبط دهانات منتهية الصلاحية و٢٠٠ كيلو سكر تمويني قبل تهريبه بالفيوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:30 م
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المضبوطات
المضبوطات
ريهام على
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، خلال حملة شنتها تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسة المهندس رمضان عبد الباقي مدير إدارة مركز أول الفيوم.

كما تمكنت الحملة، من ضبط ٥٠ عبوة دهانات منتهيه الصلاحية بناحية قرية ابجيج بمركز الفيوم أول، وتحرر محضر برقم ٣٣٢٨٦ جنح مركز الفيوم اول.

وتم ضبط عدد "٢٠٠ " كيلو سكر تمويني مدعم، بناحيه أبو عش مركز الفيوم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر برقم ١٤٣٥ جنح أمن دوله طوارئ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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