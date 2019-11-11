Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. ارتفاع مفاجئ بعد تراجعه 3 أيام متتالية
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:23 م
Advertisements
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
شهد سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء حالة من الارتفاع في سوق الصاغة المصري خلال ختام تعاملات الصباحية اليوم الاثنين 11-11-2019، وذلك بالمقارنة باسعار الذهب خلال تعاملات امس الاحد، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها اسعار الذهب في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء اليوم في مصر .
معدلات ارتفاع سعر الذهب بأسواق الصاغة اليوم
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم إلى 660 جنيها مقابل 659 جنيها أمس، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 566 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيها.
اسعار الذهب اليوم في مصر
سجل عيار 21 نحو 661 جنيهًا للجرام
عيار 24 سجل 660 جنيهًا للجرام.
عيار 18 صعد ليسجل 561 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5288 جنيهًا.
سجل سعر الأوقية 1459 دولارًا.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
اسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين
ارتفعت أسعار الذهب على المستوى العالمي خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% عند 1462.83 دولار للأوقية العالمية، بينما جاءت عقود الذهب الأمريكية الآجلة مستقرة عند مستوى 1462.90 دولار للأوقية، يأتي ذلك عدما وصلت اسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة.
اسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الاسبوع الماضي
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا خلال الاسبوع الماضي بأكثر من 3.5 % مسجلة مستوى 1461.7 دولار للأوقية فى المعاملات الفورية وإلى 1462.9 دولار للأوقية لأسعار عقود الذهب الآجلة الأمريكية، وهو ما يعتبر أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016،
ليس ذلك وحسب وإنما تعتبر تراجعات أسعار الذهب العالمية الـأخيرة هو أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر مع انعدام جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة، وذلك بعد التطورات الايجابية التى شهدتها المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، حيث تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % فى ختام جلسة نهاية الأسبوع الماضي.
Advertisements