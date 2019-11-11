سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. ارتفاع مفاجئ بعد تراجعه 3 أيام متتالية

اسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار الذهب على المستوى العالمي خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% عند 1462.83 دولار للأوقية العالمية، بينما جاءت عقود الذهب الأمريكية الآجلة مستقرة عند مستوى 1462.90 دولار للأوقية، يأتي ذلك عدما وصلت اسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة.





اسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الاسبوع الماضي