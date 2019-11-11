مفاجأة.. الكشف عن حقيقة أزمة ساري ورونالدو

شهدت مباراة يوفنتوس الإيطالي وميلان أمس الأحد في بطولة الدوري الإيطالي حدوث خلاف جديد بين ماوريسيو ساري مدرب اليوفي و البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.





استبدال رونالدو في مباراة ميلان

وقام ماوريسيو ساري بإستبدال كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وميلان أمس في الدقيقة 55 في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتفاجئ الجميع بقيام رونالدو بالخروج من أرضية الملعب مباشرة إلى غرف الملابس عقب استبداله دون أن يجلس على دكة البدلاء أو يصافح أحد من الفريق.





وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقوم فيها ساري بإستبدال رونالدو بعد أن استبدله خلال مباراة لوكوموتيف موسكو في بطولة دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 80 ليخرج الثاني غاضبا بشكل واضح ويتجاهل ساري.





اشتعال الصراع بين ساري ورونالدو

وستشهد الفترة القادمة حدوث العديد من الصراعات والخلافات بين رونالدو و ساري بسبب الأحداث الأخيرة والتي قد تتسبب في رحيل النجم البرتغالي عن السيدة العجوز.





سبب الازمة بين رونالدو وساري

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن سبب الأزمة بب رونالدو وساري وإستبداله هو معاناته من إصابة عضليه بالإضافة إلى تراجع مستواه خلال أخر مباراتين.





هذا ويعاني رونالدو من تراجع تهديفي خلال الفترة الأخيرة رفقة السيدة العجوز، إذ سجل 5 أهداف فقط منذ انطلاقة موسم الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى تسجيله لهدف وحيد خلال 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.





مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.