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ضبط 4 أطلقوا النيران على قوة أمنية وأصابوا "ضابط وخفير" بقنا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:18 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على 4 متهمين، في واقعة، إطلاق النيران على قوة أمنية وإصابة ضابط وخفير، بقرية الحاج سلام بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بإشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، تلقت إخطارًا، في 27 سبتمبر الماضي، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة فرشوط، بإصابة الرائد أحمد صلاح محمود، 34 عاما، ومحمد حلمي أبو العلا، 50 عاما، خفير نظامي، بطلقات نارية خرطوش، من مجهولين، أثناء مشاركتهما في تمشيط أمني بالقرب من قرية الحاج سلام بفرشوط.

وشكلت الأجهزة الامنية فريق بحث، برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، ضم الرائد محمد فرج، رئيس مباحث دشنا، والنقيب مصطفى تاج، معاون أول المباحث، والنقيبين أحمد أبو الخير ومحمد رمضان، معاونا المباحث، وتوصلت التحريات أن مرتكبي الواقعة "هواري.ف.ح"، 30 عامًا، وشقيقه إبراهيم، 20 عامًا، و"أحمد.ح.خ"، 22 عامًا، و"محسن.ع.م"، 29 عامًا.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين، ضمن تشكيل عصابي تخصص في السرقات، وأثناء قيام حملة أمنية لتمشيط الطريق، وقبيل القبض عليهم، أطلقوا النيران على الحملة مما أسفر عن إصابة الضابط والخفير بطلقات نارية.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وهو بندقية آلية وأخرى خرطوش، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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