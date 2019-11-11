Advertisements
Advertisements
Advertisements

كابيلو يفتح النار علي كريستيانو رونالدو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:16 م
Advertisements
رونالدو
رونالدو
محمد جمال
Advertisements
دافع المدير الفنى القدير فابيو كابيلو عن قرار ماوريسيو ساري المدرب الإيطالى لفريق يوفنتوس الإيطالى، بعد الأزمة التى حدثت بينه وبين الأسطورة البرتغاليه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، خلال مباراة اليوفي وميلان في قمة الدوري الإيطالي.

وكان ماوريسيو ساري قام بتغيير رونالدو خلال الشوط الثانى وتحديدا في الدقيقة 55 من زمن المباراة ونزل بدلا منه الأرجنتيني باولو ديبالا، ليخرج رونالدو لغرفة خلع الملابس مباشرة دون الجلوس علي دكة البدلاء مبدياً إعتراضه علي التغيير خلال اللقاء.

وتحدث فابيو كابيلو لصحيفة "آس" حول مافعله رونالدو، قائلاً :" كان قرار تفغيير رونالدو صحيح وفي محله، وكان قرار تغييره قرار قوى من مدرب يملك شخصية".

وتابع :" رونالدو لم يجلس على مقاعد البدلاء وقال كلمات سيئة لسارى مدربه ، وهذا لا يعطى صورة جيدة لكريستيانو، فيجب أن تكون بطلا أيضا فى مثل هذه الأوقات، فرونالدو لم يقوم بأى مرواغة منذ 3 سنوات، وأنا أتذكره عندما كان يفعل ذلك، والآن ديبالا ودوجلاس كوستا هما من يقومان بذلك من يوفنتوس ".

ويذكر أن باولو ديبالا الذى دخل الملعب بديلا لرونالدو هو من سجل هدف فوز يوفنتوس بالمباراة علي حساب ميلان بهدف من تسديدة في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليصعد يوفنتوس لصدارة الكالتشيو برصيد 32 نقطة ويأتى خلفه انتر ميلان برصيد 31 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كابيلو يفتح النار علي كريستيانو رونالدو ساري ورونالدو رونالدو

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 22 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 22 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 26 دقيقة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 22 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ديبالا يرد الدين لرونالدو على طريقته الخاصة

كريستيانو رونالدو يتحول إلى CR9

ضربة موجعة ليوفنتوس بسبب رونالدو

للمرة الثانية.. انقلاب من رونالدو بعد استبداله بديبالا أمام ميلان (فيديو)

يوفنتوس يحسم ديربي ميلان ويخسر رونالدو

منذ الرحيل عن ريال مدريد.. الأزمات تلاحق رونالدو والنهاية تقترب مع يوفنتوس (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status