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مساءًا.. وزير الاعلام الأسبق في ندوة "الملكية الفكرية ومعوقات الابداع" بمكتبة القاهرة الكبرى

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن خطة فعلياته التي تنظمها شكل دائم، تقيم مكتة القاهرة الكبرى ندوة تحت عنوان "الملكية الفكرية ومعوقات الإبداع"، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم ١١ نوفمبر، بمقر المكتبة بالزمالك، بإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.


وتستضيف الندوة كل من الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق، وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجیا والمعلومات، الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بني سويف الأسبق، العميد محمد الحميلي بمباحث المصنفات، ويدير الندوة كل من الإذاعي سعد المطعني مدير إذاعة القرآن الكريم السابق، وأحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب.


فضلًا عن حضور ، الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، الداعية أسامة قابيل أمام مسجد الشرطة، أيمن سعد أمين عام جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، ولفيف من باحثي الدكتوراه والماجستير في مجال الملكية الفكرية والسادة المهتمين بها.

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الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام مكتب مصر العامة

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