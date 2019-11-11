أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الجديد بالعراق

كشف مصدر مطلع، عن أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي استكملت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم صياغة بنوده، حسبما نقل موقع "السومرية"، اليوم الاثنين.

ومن أبرز البنود:

-تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

-تصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة.

-اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي.

-تقليل عدد مجلس النواب إلى 213 وإلغاء العدد الحالي 329.

-منح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة.

ولفت الموقع إلى أنه سيتم إرسال القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية إلى الحكومة تمهيدا لتوحيد الرؤى وتقديمه إلى مجلس النواب.

من جهة أخرى، أفاد مصدر برلماني، بأنه تم انتخاب النائب فالح الساري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية.

وأكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية قصي الشبكي، الأحد، أهمية إبعاد عمل اللجنة عن "الضغوط والتدخلات والمؤثرات السياسية والحزبية"، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على مراجعة جميع مواد الدستور للخروج بتعديلات تلائم الواقع وليست "شكلية".

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ويطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.

ويذكر أن أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، أن 319 عراقيا قتلوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية وحتى اليوم.