مستشار المفتي يوضح حكم احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "هل يجوز الصيام عن والدتي المتوفاة؟".



وعقب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الاثنين، قائلًا: "إن هذا جائز حال كون والدتها عليها أيام لم تصومها، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله عز وجل أحق أن يقضى)".



وحول الصيام عن المتوفي أم إخراج اموال أفضل؟، أوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن الشخص أمام خيار أما الصيام أو إخراج الفدية، ومن كان لديه القدرة على الصيام فالصوم أفضل، ومن ليس لديه القدرة فيطعم مسكين عن كل يوم.



وعن كيفية التغلب على الذات، أكد "عاشور"، أن التغلب على الذات يكون بالتعامل مع جميع الناس على أنهم أفضل مني عند الله، بأن تذكر معصية فعلتها بينك وبين الله ولا يعلمها غيرك، وتقول أنه ربما لم يفعلها فهو أكرم عند الله مني، فأعامله معاملة طيبة لكرامته عند الله مني".



وحول حكم احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي باللف في القرية والمدينة، عقب مستشار مفتي الجمهورية، قائلًا: "إيه الحرام في الاحتفال بالمولد النبوي، إن الاحتفال يعني الفرحة بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، سواء صوفية أو غيره، إيه المشكلة لما يلفوا القرية فهم لا يفعلوا منكر وغنما يصلوا ويذكروا الله ويصلوا على رسول الله، فهذا شيء جائز بل مستحب".

