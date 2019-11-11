Advertisements
Advertisements
Advertisements

دفن جثث 3 خفراء لقوا مصرعهم بكفر الحصافة بطوخ

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
صرحت النيابة العامة بطوخ، بدفن جثث 3 خفراء 2 نظامين وآخر خصوصي، لقوا مصرعهم إثر إطلاق أعيرة نارية مجهولة عليهم خلال تواجدهم في قطعة أرض زراعية بقرية "كفر الحصافة" مركز طوخ، ويجري نقل الجثامين من مشرحة مستشفى بنها العام لتنظيم الجنازة لهم بالقرية.

فيما كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع 3 خفراء بطوخ، أنَّه خلال جلوس اثنين من الخفراء النظامين برفقة مزارع في إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ في القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربًا.

وكشف مصدر أمني، إلى أنَّ حقيقة الواقعة تتمثل في إطلاق النار على خفيرين كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بـ"كفر الحصافة" مركز طوخ في القليوبية، وفر هاربًا، وأسفر ذلك عن وفاة خفيرين ومواطن.

ومن جانبها، تلاحق الأجهزة الأمنية المتهم وتضيق الخناق عليه للقبض عليه، وكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغًا من الأهالي في قرية "كفر الحصافة" يفيد بعثورهم على جثث 3 خفراء في أرض زراعية بجوار كمين القرية، حيث سقطوا قتلى بطلقات نارية.

وتبين أنَّ القتلى هم إبراهيم حسين ابراهيم (43 سنة) وعصام صبحي علي حسيني (55 سنة) خفيرين نظاميين من قوة مركز شرطة طوخ، وقاسم محمد دراج (63 سنة) خفير خصوصي بإحدى حدائق البرتقال، كانوا جالسين في الأراض الزراعية وفتح عليهم مجهولين النيران ما أدى إلى مصرعهم جميعًا.

وأمرت النيابة بالتحفظ على فوارغ الطلقات النارية، وتشريح جثث المجني عليهم وتبين تلقي أحدهم 11 طلقة دفعة واحدة.

فيما بدأت أجهزة الأمن بالقليوبية تمشيط منطقة الحادث، وجرى فرض طوق أمني حول المنطقة لضبط الجناة.
Advertisements

أخبار تهمك

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 22 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 22 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 22 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status