دفن جثث 3 خفراء لقوا مصرعهم بكفر الحصافة بطوخ

صرحت النيابة العامة بطوخ، بدفن جثث 3 خفراء 2 نظامين وآخر خصوصي، لقوا مصرعهم إثر إطلاق أعيرة نارية مجهولة عليهم خلال تواجدهم في قطعة أرض زراعية بقرية "كفر الحصافة" مركز طوخ، ويجري نقل الجثامين من مشرحة مستشفى بنها العام لتنظيم الجنازة لهم بالقرية.



فيما كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مصرع 3 خفراء بطوخ، أنَّه خلال جلوس اثنين من الخفراء النظامين برفقة مزارع في إحدى المناطق الزراعية بمركز طوخ في القليوبية، أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربًا.



وكشف مصدر أمني، إلى أنَّ حقيقة الواقعة تتمثل في إطلاق النار على خفيرين كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بـ"كفر الحصافة" مركز طوخ في القليوبية، وفر هاربًا، وأسفر ذلك عن وفاة خفيرين ومواطن.



ومن جانبها، تلاحق الأجهزة الأمنية المتهم وتضيق الخناق عليه للقبض عليه، وكشف غموض الواقعة وملابساتها.



وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغًا من الأهالي في قرية "كفر الحصافة" يفيد بعثورهم على جثث 3 خفراء في أرض زراعية بجوار كمين القرية، حيث سقطوا قتلى بطلقات نارية.



وتبين أنَّ القتلى هم إبراهيم حسين ابراهيم (43 سنة) وعصام صبحي علي حسيني (55 سنة) خفيرين نظاميين من قوة مركز شرطة طوخ، وقاسم محمد دراج (63 سنة) خفير خصوصي بإحدى حدائق البرتقال، كانوا جالسين في الأراض الزراعية وفتح عليهم مجهولين النيران ما أدى إلى مصرعهم جميعًا.



وأمرت النيابة بالتحفظ على فوارغ الطلقات النارية، وتشريح جثث المجني عليهم وتبين تلقي أحدهم 11 طلقة دفعة واحدة.



فيما بدأت أجهزة الأمن بالقليوبية تمشيط منطقة الحادث، وجرى فرض طوق أمني حول المنطقة لضبط الجناة.