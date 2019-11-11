Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:09 م
Advertisements
علاء علي
علاء علي
الفجر الرياضي
Advertisements

توفى علاء علي لاعب نادي والزمالك السابق عن عمر ناهز 31 سنة بعد صراع مع المرض حيث أنه من مواليد 28 يناير 1988.

 

وسجل آخر ظهور إعلامي للراحل علاء علي كان في برنامج "الماتش" مع هاني حتحوت على قناة صدى البلد؛ خلال شهر ديسمبر الماضي.

 

وفاة علاء علي ورحلته في الملاعب

 

وبدأ علاء علي مسيرته في نادي الزمالك خلال موسم 2008 – 2009 واكتشفه حسام حسن وقتها مع حازم إمام وأحمد عبدالرءوف واحتلوا المركز الثالث في نهاية الموسم لكنه رغم أنهم كانوا المركز الـ14 في بدايته.

 

بعد خسارة الدوري في عام 2011 انتقل نجم الزمالك السابق إلى فريق تليفونات بنى سويف وقدمًا أداء مميزا قبل إلغاء النشاط الكروي هناك لينتقل إلى سموحة مع حمادة صدقي وقدم موسمًا خياليًا وصل بالفريق إلى الدورة الرباعية وخسر اللقب بفارق هدف اعتباري لصالح القلعة البيضاء.

 

وجاءت محطة طلائع طلائع الجيش الذى لعب له لكنه لم يظهر بنفس القوة التى ظهر بها مع سموحة ومنه إلى وادي دجلة ثم المصري البورسعيدي وفيه توهج مجددًا مع حسام حسن ثم وصل الحال إلى محطته الأخيرة في فريق بتروجت قبل أن يداهمه المرض ويصبح بلا ناد حتى توفاه الله.

 

وشارك علاء علي في 161 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة وأجاد في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر خلال مسيرته وكان يجيد التسديدات القوية في الاختراق من الداخل.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة علاء علي مرض علاء علي علاء علي الزمالك

أخبار تهمك

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 22 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 25 دقيقة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 22 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 21 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

من هو مصطفى البدري لاعب الأهلي الجديد.. شبيه مؤمن زكريا (فيديو)

مهارات وهدف مصطفى البدري في الدوري قبل الانتقال للأهلي (فيديو)

الأهلي على بعد خطوة من الإعلان عن كبري صفقاته

الأهلي يقترب من حسم كبري صفقاته

بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات في حياة "أجوجو" لاعب الزمالك السابق

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status