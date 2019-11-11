Advertisements
Advertisements
Advertisements

اشطبوا مصطفى يونس.. هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة للجدل (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:09 م
Advertisements
مصطفى يونس
مصطفى يونس
Advertisements
تصدر هاشتاج اشطبو مصطفى يونس على موقع "تويتر" في مصر، وذلك بعد تصريحاته المثير للجدل عقب ظهور في ندوة مع إحدى الصحف الإخبارية، حيث شن رواد "تويتر" هجوم حاد على مصطفى يونس، مطالبين بشطب عضويته من النادي الأهلي.

هجوم جمهور "تويتر" على مصطفى يونس

غرّد أحد مستخمي تويتر: "اللى يبيع أنه و أبوه عشان الفلوس و جاى يغلط ف الأهلى.. واحد قال ابيع امى و ابويا عشان العشره مليون مش بس الأهلى.. اشطبوا مصطفى يونس"، وغرّد أخر: "اسمه لازم يتمحي من النادي خالص وكأنه لم يكن.. اشطبوا مصطفى يونس".

ماذا قال مصطفى يونس عن النادي الأهلي؟ 

كما انهالت العديد من التعليقات الهجومية على مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى يونس صرح عن وجود مجاملات كبيرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والأندية الكبرى فى مصر، كما قال: "اللي امه حلوة.. يخش".

مصطفى يونس يبرر تصريحاته

وبرر مصطفى يونس سبب تصريحاته المثير للجدل حول وجود المجاملات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والأندية الكبرة، حيث قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث"
إنه لم يقصد النادي الأهلي فقط، مفيضًا: "كلامي عام عن كل الأندية، واتحرَّف من أجل إحداث فتنة بيني وبين النادي الأهلي".


فيديو تصريح مصطفى يونس المثير للجدل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاشتاج اشطبوا مصطفى يونس مصطفى يونس تويتر تصريحات مصطفى يونس النادي الاهلي اشطبوا مصطفى يونس

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ أقل من ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ أقل من ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 22 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 22 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 27 دقيقة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مبروك: اختبارات الناشئين بالأهلي لا تعرف المجاملات

مصطفى يونس: الأهلي سيعود أفضل مما كان (فيديو)

كاسياس يدعم مدرب ريال مدريد بعد إقالته

مصطفي يونس: هذا عيب الخطيب

يونس: اهتمام الأهلي المفاجئ بمؤمن زكريا "فيلم هندي"

بعد تصريحه المثير بشأن الأهلي.. رد جديد ناري من مصطفى يونس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

03:09 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status