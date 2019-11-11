اشطبوا مصطفى يونس.. هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة للجدل (فيديو)

تصدر هاشتاج اشطبو مصطفى يونس على موقع "تويتر" في مصر، وذلك بعد تصريحاته المثير للجدل عقب ظهور في ندوة مع إحدى الصحف الإخبارية، حيث شن رواد "تويتر" هجوم حاد على مصطفى يونس، مطالبين بشطب عضويته من النادي الأهلي.





هجوم جمهور "تويتر" على مصطفى يونس





غرّد أحد مستخمي تويتر: "اللى يبيع أنه و أبوه عشان الفلوس و جاى يغلط ف الأهلى.. واحد قال ابيع امى و ابويا عشان العشره مليون مش بس الأهلى.. اشطبوا مصطفى يونس"، وغرّد أخر: " اسمه لازم يتمحي من النادي خالص وكأنه لم يكن.. اشطبوا مصطفى يونس".





ماذا قال مصطفى يونس عن النادي الأهلي؟





كما انهالت العديد من التعليقات الهجومية على مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى يونس صرح عن وجود مجاملات كبيرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والأندية الكبرى فى مصر، كما قال: "اللي امه حلوة.. يخش".





مصطفى يونس يبرر تصريحاته





وبرر مصطفى يونس سبب تصريحاته المثير للجدل حول وجود المجاملات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والأندية الكبرة، حيث قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث"

إنه لم يقصد النادي الأهلي فقط، مفيضًا: "كلامي عام عن كل الأندية، واتحرَّف من أجل إحداث فتنة بيني وبين النادي الأهلي".









فيديو تصريح مصطفى يونس المثير للجدل



