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وفاة علاء علي .. رحالة التألق في الدوري المصري

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:49 م
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علاء علي
علاء علي
الفجر الرياضي
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وفاة علاء علي نجم نادي الزمالك السابق في عمر الشباب بعد مسيرة قصيرة في الملاعب حملت محطة مضيئة في حياة لاعب ولد في 28 يناير 1988 وتنقل لأكثر من 6 أندية في الدوري المصري.

 

وبدأ علاء علي مسيرته في نادي الزمالك خلال موسم 2008 – 2009 واكتشفه حسام حسن وقتها مع حازم إمام وأحمد عبدالرءوف واحتلوا المركز الثالث في نهاية الموسم لكنه رغم أنهم كانوا المركز الـ14 في بدايته.

 

بعد خسارة الدوري في عام 2011 انتقل نجم الزمالك السابق إلى فريق تليفونات بنى سويف وقدمًا أداء مميزًا قبل إلغاء النشاط الكروي هناك لينتقل إلى سموحة مع حمادة صدقي وقدم موسمًا خياليًا وصل بالفريق إلى الدورة الرباعية وخسر اللقب بفارق هدف اعتباري لصالح القلعة البيضاء.

 

علاء علي


وجاءت محطة طلائع طلائع الجيش الذى لعب له لكنه لم يظهر بنفس القوة التى ظهر بها مع سموحة ومنه إلى وادي دجلة ثم المصري البورسعيدي وفيه توهج مجددًا مع حسام حسن ثم وصل الحال إلى محطته الأخيرة في فريق بتروجت قبل أن يداهمه المرض ويصبح بلا ناد حتى توفاه الله.

 

وشارك علاء علي في 161 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة وأجاد في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر خلال مسيرته وكان يجيد التسديدات القوية في الاختراق من الداخل.

 

آخر ظهور لنجم الزمالك السابق

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