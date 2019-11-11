إطلاق أول منصة إلكترونية لتعزيز دور المرأة العربية ورائدات الأعمال

انطلقت اليوم منصة "هي عربية" مخصّصة للمتحدثات العربيات بمدينة دبي للإنترنت بدولة الإمارات، بهدف

خدمة قضايا المرأة العربية والمساهمة في تمكينها في كل الدول العربية وحول العالم.





وتهدف المنصة إلى أن تكون المنبر الأبرز لإيصال صوت المرأة العربية في الفعاليات الحوارية داخل وخارج الوطن العربي، وكذلك تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجالات كافة، كما تستهدف أن تكون مرجعاً موثوقاً لكل المهتمين بالمساواة بين الجنسين.





ويأتي إطلاق منصة "هي عربية" المبتكرة، انطلاقاً من قناعة راسخة لدى قطاعات واسعة في المجتمع العربي بأنه يتعذر استمرار جهود التنمية بإحراز خطوات جديدة نحو الأمام من دون تفعيل دور المرأة بشكل كامل، وتوفير كافة سبل أمام النساء للمشاركة الحقيقية في التنمية المستدامة، وذلك بعد أن مرت البلدان العربية خلال فترات سابقة بموجات متعددة للنهوض بدور المرأة في المجتمع ومحاولة تمكينها للقيام بمهمتها الأصيلة في نهضة الأوطان على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وقد أثبتت المرأة العربية دائماً أنها تستحق قدراً أكبر من التمكين لترسيخ دورها الرائد في مسيرة التطوير والتحديث والازدهار.



