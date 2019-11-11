حجز الحكم على متهمين بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري بمدينة نصر

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة جلسة 5 ديسمبر المقبل، للحكم على متهمين بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى بمدينة نصر.



وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وبعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة للمتهمين "جابر محمد جابر، محمود شوقى"، تهمة سرقة المجنى عليهما "م. أ"، و"ر.أ" بالإكراه، بأن أشهرا فى وجههما الأسلحة النارية، مما أدى لشل مقاومتهما، واستولوا بتلك الطريقة على المسروقات، وفروا هاربين.