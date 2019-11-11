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حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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الحملة
الحملة
ريهام على
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قامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتور ربيع مصطفي، اليوم الإثنين، بعدة حملات لإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عزالدين ابو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بالتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية.

ونفذت الحملة ردم أساس فى المهد علي مساحة قيراط، بجمعية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية، بحضور مهندس ألفي كامل، مدير الادارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضي عرابي محمد اليماني.

وقامت بإزالة مبانٍ بالطوب الأبيض البلوك، بجمعية العلوية حوض قصر منصور القبلي التابعة لمركز ابشواي/ بحضور المهندس علي المهدي مدير الادارة الزراعية بمركز ابشواي، والمهندس عبد الباقي يونس، رئيس قسم المكافحة بتعاون مع مجلس مدينة ابشواي والشرطة.

وتم تنفيذ إزالة بناحية قرية ترسا التابعة لمركز سنورس أول علي مساحة 5 قراريط عبارة عن اسوار، بحضور المهندس ناصر مرسي مدير عام المتابعة بالمديرية والمحاسب ابو زيد رئيس الوحدة المحلية بترسا والمهندس محمد ميلاد رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس محمد ميزار مدير جمعية سنورس أول.

وقال وكيل الوزارة إنه جرى تنفيذ الازالات علي أكمل وجه حتي مستوى سطح الأرض وتسليم المواقع لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين وما زالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء، مضيفًا أنه تم إزالة نحو 25 حالة خلال الأيام القليلة الماضية.

حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم "صور"
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