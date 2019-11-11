Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائد الجيش الأمريكي يحث كوريا الجنوبية على عدم التخلي عن الاتفاق مع اليابان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
دعا مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، كوريا الجنوبية، إلى البقاء في اتفاق لتبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، كجزء من مسعى أمريكي رفيع المستوى لعقد الاتفاق بين اثنين من أقرب حلفائها قبل أيام من الموعد المقرر تنقضي، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وصرح الجنرال مارك ميلي، الذي يزور اليابان وكوريا الجنوبية، في أول رحلة خارجية له كرئيس عسكري، للصحفيين على متن طائرة عسكرية قبل أن يهبط في اليابان اليوم الاثنين، بأن هناك حاجة إلى تنسيق عسكري قوي ثلاثي الاتجاهات لمواجهة التهديدات في المنطقة.

وقال الجنرال: "من الواضح أن من مصلحة الصين، ومن مصلحة كوريا الشمالية، فصل كوريا الجنوبية عن اليابان والولايات المتحدة، ومن مصلحتنا أن نحافظ على التوافق الوثيق بينهما".

وحسب الصحيفة، يسمح الاتفاق، الذي تم تقديمه في العام 2016، لسيول وطوكيو بمشاركة المعلومات الاستخباراتية بشكل مباشر، مثل المعلومات المتعلقة بتجارب الصواريخ الكورية الشمالية، بدلاً من المرور بكوريا الجنوبية فاجأت الولايات المتحدة واليابان في أغسطس عندما قالت، إنها ستسمح بانقضاء الاتفاقية. في 23 نوفمبر بدلاً من تركها كما في السنوات السابقة.

وكما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ألقت سول باللوم على انهيار الثقة مع طوكيو في أعقاب قرار من اليابان بتشديد الرقابة على الصادرات من المنتجات التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، مما قد يضر محرك رئيسي للاقتصاد الكوري.

وقالت اليابان، إنها اتخذت الإجراء بسبب المخاوف من أن المنتجات يمكن تصديرها إلى بلدان ثالثة تشكل مخاطر أمنية. لم تقدم أي دليل، وقالت كوريا الجنوبية، إن لديها ضوابط قوية بما يكفي لتجنب مثل هذه الصادرات.

لقد تم استخدام اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية، والمعروفة باسم اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، لتبادل تفاصيل اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية حتى بعد قرار كوريا الجنوبية بالسماح لها بالانتهاء.

يشدد المسؤولون الأمريكيون على قيمة السرعة التي يمكن للدول من خلالها مشاركة المعلومات بموجب الاتفاقية.

ووفقًا للصحيفة، في الزيارات الأخيرة إلى سول، دعا ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، وراندال شرايفر، مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية في الهند والمحيط الهادئ، إلى تجديد الاتفاق.

وسيلتقي الجنرال ميلي بنظيره الكوري الجنوبي مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في سول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

سول وطوكيو متورطتان أيضًا في نزاعات أخرى أدت إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية. في الأيام الأخيرة، سعت كوريا الجنوبية إلى تحسين العلاقات، أولاً برسالة من الرئيس مون جاي إن، إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ثم اجتماع قصير بين الرجلين على هامش منتدى في تايلاند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية طوكيو سيول اليابان الجيش الامريكي

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 21 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

منذ ساعة و 25 دقيقة

مورينيو: ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي إلا إذا!

منذ ساعة و 9 دقيقة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ 41 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: الولايات المتحدة تتفهم خطورة الحرب التجارية بين سول وطوكيو

البنتاجون: واشنطن لن "تبالغ في رد الفعل" تجاه إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

كوريا الجنوبية تلغي اتفاقية تبادل المعلومات مع اليابان وسط نزاع تجاري

اليابان تستدعي سفير كوريا الجنوبية مع تعميق الخلاف

طوكيو تحتج على زيارة مشرعين كوريين جنوبيين للجزر المتنازع عليها

كوريا الشمالية تنتقد "السياسة العدائية" الأمريكية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status