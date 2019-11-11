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" حكاية آية ".. آيه حسني في موسم جديد على قناة النهار
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:44 م
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كريم هاشم
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أنطلق الموسم الجديد من برنامج المنوعات والمرأة " حكاية آية " الذى تُقدمه الإعلامية و خبيرة التغذية آية حسني، والتي تحرص خلاله على تقديم قالب جديد لبرامج المرأة والمنوعات.
ويُعرض البرنامج خلال يومي الجمعة و السبت في تمام الرابعة عصراً على شاشة قناة النهار.
ويقدم كل ما يخص المرأة من المكياج، الموضة، العلاقات الأسرية، التغذية، الجمال، الأطفال، الشعر بنصائح من خبراء الموضة و التغذية والطب، فضلاً عن تقديم وعرض العديد من التفاصيل التي تُتابعها الكثيرات من النساء.
جدير بالذكر أن الموسم الأول والثاني قد تم عرضهما على شاشة قناة المحور، أما الموسم الثالث فيتم عرضه على شاشة تليفزيون النهار.
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