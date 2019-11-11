" حكاية آية ".. آيه حسني في موسم جديد على قناة النهار

أنطلق الموسم الجديد من برنامج المنوعات والمرأة " حكاية آية " الذى تُقدمه الإعلامية و خبيرة التغذية آية حسني، والتي تحرص خلاله على تقديم قالب جديد لبرامج المرأة والمنوعات.









ويُعرض البرنامج خلال يومي الجمعة و السبت في تمام الرابعة عصراً على شاشة قناة النهار.





ويقدم كل ما يخص المرأة من المكياج، الموضة، العلاقات الأسرية، التغذية، الجمال، الأطفال، الشعر بنصائح من خبراء الموضة و التغذية والطب، فضلاً عن تقديم وعرض العديد من التفاصيل التي تُتابعها الكثيرات من النساء.



