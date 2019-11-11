Advertisements
Advertisements
Advertisements

" حكاية آية ".. آيه حسني في موسم جديد على قناة النهار

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements
أنطلق الموسم الجديد من برنامج المنوعات والمرأة " حكاية آية " الذى تُقدمه الإعلامية و خبيرة التغذية آية حسني، والتي تحرص خلاله على تقديم قالب جديد لبرامج المرأة والمنوعات. 


ويُعرض البرنامج خلال يومي الجمعة و السبت في تمام الرابعة عصراً على شاشة قناة النهار.

ويقدم كل ما يخص المرأة من المكياج، الموضة، العلاقات الأسرية، التغذية، الجمال، الأطفال، الشعر بنصائح من خبراء الموضة و التغذية والطب، فضلاً عن تقديم وعرض العديد من التفاصيل التي تُتابعها الكثيرات من النساء.

جدير بالذكر أن الموسم الأول والثاني قد تم عرضهما على شاشة قناة المحور، أما الموسم الثالث فيتم عرضه على شاشة تليفزيون النهار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حكاية أيه النهار أيه حسن

أخبار تهمك

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 21 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 21 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 21 ساعة

مورينيو: ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي إلا إذا!

منذ ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ 37 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

اليوم.. أولى حلقات "المهمة" لـ منى العراقي على شاشة النهار

نانسى إبراهيم تطل في سيني فيو بمكياج هوليوود السحري.. الليلة

برامج "الكعب العالي" تسيطر على الفضائيات

انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من "أنا وماما" على النهار الجمعة المقبل (صور)

آية حسني تعود ببرنامج مرأة جديد على شاشة المحور

حنين علي تستعد لتقديم "حنين والجمال" على MBC

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status