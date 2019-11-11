الداخلية توضح ما راج حول عودة إرهابيي داعش إلى تونس

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأثنين، عن حقيقة الأخبار المتداولة بالمواقع التونسية والاجنبية بخصوص عودة مقاتلي تنظيم داعش الارهابي إلى تونس.

وأوضحت الوزارة أنه أنه تبعا لما يتمّ تداوله في المدّة الأخيرة على شبكات التّواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخباريّة التّونسيّة والأجنبيّة حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة أو شاركوا في عمليّات ذات صبغة إرهابيّة ببؤر التّوتّر ، أنّ مثل هذه الأخبار مجانبة للصّحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرّأي العامّ.



