للعروس.. تجنبي هذه الأخطاء أثناء تحضيرك للزفاف

تقع العروس في بعض الأخطاء عند التحضير للزفاف مما يُفسد عليها فرحتها بهذا اليوم المميز، تبدأ الأخطاء بشأن الانفاق على الحفل، ولا تنتهي عند الشجارات المتواصلة مع العريس مع ما يعني ذلك من الوصول الى هذا اليوم بنفوس مشحونة ومتوترة بدلا من الاحتفال به بكثير من السعادة والهدوء.





الميزانية غير محددة

من اكبر الاخطاء التي يمكن ان تقعي بها عزيزتي عدم تحديد ميزانية مالية للحفل، لأن هذا الإهمال سيتسبب بفوضى في الانفاق فتجدين نفسك في نهاية المطاف امام أزمة مادية لم تكن بالحسبان، تُفسد عليكما فرحتكما. لذلك حددي الميزانية قبل البدء بالتخطيط للزفاف.





صرف المال في غير مكانه المناسب

الطريقة الخاطئة للانفاق تنعكس سلبا على تفاصيل الزفاف، فمن الخطأ مثلا تخصيص مبالغ كبيرة لبطاقات الدعوة على حساب الانفاق على الطعام وبوفيه الحلويات، لان الطعام اهم بالنسبة للضيوف من البطاقات.





فوضى التخطيط

من الخطأ البدء بتنفيذ مهام حفل الزفاف بشكل عشوائي ومن دون تخطيط مسبق لان ذلك سيخلق الكثير من الاخطاء والهفوات وسيتم نسيان بعض التفاصيل الدقيقة. لذلك حضري قائمة بكل ما هو مطلوب بشأن التحضير للزفاف، وضعي توقيتا مناسبا لكل مهمة حتى لا تعيشي تحت ضغط الوقت ولتفادي القلق ونسيان أي تفصيل.





افتعال المشاكل مع العريس

الضغوط التي تعيشها العروس اثناء التخطيط للزفاف تنعكس على تصرفاتها وافعالها توترا وانفعالا ولذلك نجدها تقع في مشاكل مع العريس لأتفه الاسباب وعلى ابسط التفاصيل. لذلك تعاملي عزيزتي مع الموقف بمسؤولية كبيرة وتذكري ان هذا التعب والاجهاد سيخف كثيرا اذا تعاونت مع عريسك بدلا من افتعال المشاكل معه خصوصا انكما تحضران لأجمل ليلة مفصلية في حياتكما.





أخطاء بشأن صور الزفاف