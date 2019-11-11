Advertisements
Advertisements
Advertisements

للعروس.. تجنبي هذه الأخطاء أثناء تحضيرك للزفاف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
تقع العروس في بعض الأخطاء عند التحضير للزفاف مما يُفسد عليها فرحتها بهذا اليوم المميز، تبدأ الأخطاء بشأن الانفاق على الحفل، ولا تنتهي عند الشجارات المتواصلة مع العريس مع ما يعني ذلك من الوصول الى هذا اليوم بنفوس مشحونة ومتوترة بدلا من الاحتفال به بكثير من السعادة والهدوء.

الميزانية غير محددة
من اكبر الاخطاء التي يمكن ان تقعي بها عزيزتي عدم تحديد ميزانية مالية للحفل، لأن هذا الإهمال سيتسبب بفوضى في الانفاق فتجدين نفسك في نهاية المطاف امام أزمة مادية لم تكن بالحسبان، تُفسد عليكما فرحتكما. لذلك حددي الميزانية قبل البدء بالتخطيط للزفاف.

صرف المال في غير مكانه المناسب
الطريقة الخاطئة للانفاق تنعكس سلبا على تفاصيل الزفاف، فمن الخطأ مثلا تخصيص مبالغ كبيرة لبطاقات الدعوة على حساب الانفاق على الطعام وبوفيه الحلويات، لان الطعام اهم بالنسبة للضيوف من البطاقات.

فوضى التخطيط
من الخطأ البدء بتنفيذ مهام حفل الزفاف بشكل عشوائي ومن دون تخطيط مسبق لان ذلك سيخلق الكثير من الاخطاء والهفوات وسيتم نسيان بعض التفاصيل الدقيقة. لذلك حضري قائمة بكل ما هو مطلوب بشأن التحضير للزفاف، وضعي توقيتا مناسبا لكل مهمة حتى لا تعيشي تحت ضغط الوقت ولتفادي القلق ونسيان أي تفصيل. 

افتعال المشاكل مع العريس
الضغوط التي تعيشها العروس اثناء التخطيط للزفاف تنعكس على تصرفاتها وافعالها توترا وانفعالا ولذلك نجدها تقع في مشاكل مع العريس لأتفه الاسباب وعلى ابسط التفاصيل. لذلك تعاملي عزيزتي مع الموقف بمسؤولية كبيرة وتذكري ان هذا التعب والاجهاد سيخف كثيرا اذا تعاونت مع عريسك بدلا من افتعال المشاكل معه خصوصا انكما تحضران لأجمل ليلة مفصلية في حياتكما.

أخطاء بشأن صور الزفاف
ماذا لو وصلت الى يوم زفافك ولم تتفقي مع المصور بشأن اللقطات التي ترغبين بها في البوم الزفاف؟ ان اهمال هذا التفصيل سيحرمك من الاستمتاع بصور مميزة مع عريسك في اليوم الاجمل. لذلك ضعي خطة متكاملة للقطات التي ترغبين بالتقاطها مع عريسك واطلعي المصور عليها لتنفيذها بطريقة مميزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عروس زفاف تحضير الزفاف اخطاء عند تحضير الزفاف

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

مورينيو: ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي إلا إذا!

منذ ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ 37 دقيقة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 21 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

عاجل.. عقوبة نارية في انتظار جوارديولا

منذ ساعة و 20 دقيقة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 21 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

إليكِ أكثر الأخطاء الشائعة التي تقع فيها "العروس" قبل أيام قليلة من الزفاف

اخطاء يجب تجنبها العروس عند اختيار مكان الزفاف

أخطاء تقع فيها العروس عند التخطيط للزفاف

نصائح هامة عند اختيار حذاء الزفاف للعروس

5 أخطاء ترتكبينها عند اختيار ديكور الزفاف.. اكتشفيها!

بهذه الطريقة تتخلصين من نهائيا "التوتر" قبل حفل زفافكِ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

07:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status