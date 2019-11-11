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عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:36 م
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علاء علي
علاء علي
الفجر الرياضي
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توفى إلى رحمة الله لاعب نادي الزمالك وبتروجيت السابق علاء علي عن عمر 31 عام بعد معاناة مع المرض .

لعب علاء علي 3 مواسم مع الفريق الأول بنادي الزمالك قبل أن ينتقل لتليفونات بني سويف في 2012 ارتدى قمصان سموحة وطلائع الجيش ودجلة والمصري ولعب في بتروجيت.

وشارك علاء علي أساسيا مع بتروجيت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي ، شارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري في موسم 2016 منذ انضمامه للفريق البورسعيدي.
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وفاة علاء علي نادي الزمالك علاء علي اخبار الزمالك

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